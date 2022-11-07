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حمدان بن زايد: منافسات قوية ومثيرة شهدها سباق دلما التاريخي

حمدان بن زايد: منافسات قوية ومثيرة شهدها سباق دلما التاريخي
7 نوفمبر 2022 20:20

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بنجاح سباق دلما التاريخي في نسخته الخامسة والمستوى المميز الذي شهده السباق.
وقال سموه، في تغريده على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منافسات قوية ومثيرة شهدها سباق دلما التاريخي الذي يعد الأكبر في تاريخ المحامل الشراعية، حدث رياضي مهم أكد تمسكنا بنهج الآباء والأجداد، وحب التراث البحري، نبارك للفائزين، وكل التوفيق لبقية المشاركين في المنافسات المقبلة».

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