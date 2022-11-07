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رئيس الدولة يزور منطقة معارض «كوب 27» في شرم الشيخ

رئيس الدولة يزور منطقة معارض «كوب 27»
7 نوفمبر 2022 19:21

زار  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منطقة المعارض والفعاليات الجانبية التي تُقام على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
واطلع سموه، خلال جولته في عدد من الأجنحة، على نماذج للمشروعات وأحدث الابتكارات والمنتجات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز العمل المناخي المستدام، إضافة إلى قصص النجاح والتجارب البيئية والعروض الفنية والموسيقية التي تهدف إلى رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المشاركين، واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم في مجال العمل البيئي ومواجهة آثار التغير المناخي، بجانب أبرز الموضوعات والقضايا التي يناقشونها خلال ورش العمل والندوات التي تعقد على هامش «كوب 27»، مشيداً سموه بنوعية الأفكار المبتكرة التي يعرضها المشاركون في هذا الحدث الدولي المهم وأهمية الموضوعات التي تتناولها الورش والندوات، وتبحث عن حلول مستدامة لها في رفد جهود العمل البيئي الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

كما أشاد سموه بمستوى تنظيم المؤتمر والمعارض والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى مستوى المشاركات العالمية والذي يبرز الإمكانات التي تمتلكها مصر الشقيقة في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية وفق أعلى المعايير العالمية. شملت جولة سموه جناح المملكة العربية السعودية وجناح مملكة البحرين، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية.

كما شملت الجولة جناحي منظمة الأمم المتحدة ودولة الإمارات، حيث التقى سموه المشاركين في جناح الدولة الذين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات التي تعرض عدداً من المبادرات والمشاريع في مجالات الطاقة النظيفة والعمل البيئي.

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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المصدر: وام
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