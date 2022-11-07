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الإمارات

رئيس الدولة: الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في الطاقة النظيفة

رئيس الدولة: الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في الطاقة النظيفة
7 نوفمبر 2022 19:00

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في الطاقة النظيفة.

وأضاف سموه، على موقع تويتر "سعدت بالمشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ.. أتمنى لمصر الشقيقة التوفيق في قيادة العمل الجماعي الدولي في مواجهة التغير المناخي الذي غدا تحدياً يستشعر خطره الجميع".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في الطاقة النظيفة ونتطلع لاستضافة قادة العالم في (COP28) في العام المقبل".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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