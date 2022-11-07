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رئيس الدولة يلتقي قادة ومسؤولين مشاركين في مؤتمر "كوب 27"

رئيس الدولة يلتقي قادة ومسؤولين مشاركين في مؤتمر "كوب 27"
7 نوفمبر 2022 18:54

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كلاً على حدة على هامش الدورة الــ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل وفخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال ومعالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة والسيدة كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث سموه مع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ، عدداً من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال "كوب 27" والقمم والفعاليات المصاحبة والتي تستهدف تعزيز الجهود الدولية وحشدها لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة بما يعود بالخير على شعوب العالم والبشرية جمعاء.

كما تبادل سموه والضيوف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلات كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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