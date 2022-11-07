الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والثاني عند الساعة 06:48. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:37 والثاني عند الساعة 04:02.