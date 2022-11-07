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فيديو.. النيابة العامة توضح عقوبة دس المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة التعريض للخطر
7 نوفمبر 2022 14:51

  • أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي  عقوبة دس المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير.

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  • ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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النيابة العامة
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