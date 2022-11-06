نهيان بن مبارك يزور مبادرة «الفرية»

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء فريق مبادرة «تواصل الأجيال» لتمكين كبار المواطنين، عبر إنشاء مركز خاص بهم في أبوظبي يهدف إلى تقديم خدماته لهم وتفعيل قدراتهم، ووضع آلية لتمكينهم كي يستفيد المجتمع من خبراتهم، مؤكداً أنهم أحد مخرجات برنامج صندوق الوطن الذين نفخر بهم، وأن مبادرتهم المبتكرة تؤكد وجود شباب إماراتي واعٍ، ومؤمن بقيمة التطوع لخدمة مجتمعه، كما أنها دليل على إيمان الأجيال الجديدة بأهمية وجود مجتمع إماراتي متلاحم من أجل مستقبل الوطن وأبنائه كافة.

وقال معاليه، إن المبادرة باكورة المبادرات التي يطلقها صندوق الوطن ضمن برنامج «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان» التي تم إطلاقها في يونيو الماضي من خلال برنامج تدريبي متخصص طاف كل إمارات الدولة لتدريب متطوعي الإمارات على ابتكار وإدارة مبادرات تفيد مجتمعاتهم المحلية.

جاء ذلك خلال زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك، يرافقه عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، إلى مقر إطلاق مبادرة «الفرية» حيث التقى معاليه بأكثر من 70 شخصية من كبار الموطنين، واستمع إلى آرائهم وأفكارهم حول أهمية هذه النوعية من المبادرات، ودورها في تعزيز التلاحم المجتمعي، وتواصل الأجيال، كما التقى معاليه بالشباب الإماراتي الذين قاموا بتنفيذ المبادرة واستمع منهم عن طبيعة المبادرة وأهدافها وآليات تنفيذها. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك «إن هذه المبادرة تعد الخطوة الأولى في برنامج مستمر يغطي كل إمارات الدولة، وإن هناك العشرات من المبادرات سوف ترى النور قريبا»، مؤكداً أن صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش حينما أطلقا معاً برنامج «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان» بهدف الاستفادة من كل متطوعي الإمارات لتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال مبادرات تخدم المجتمعات المحلية في العديد من المجالات، وتركز على تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة.

خدمة المجتمع

من جانبهم، عبر فريق عمل مبادرة «الفرية» الذي يضم حسين محمد المنصوري، وأحمد حمد المرزوقي، ومحمد جمعة الحوسني، وعمر مطر الساعدي، وحمدان فيصل الهاملي، وعبدالله علي الرميثي، عن اعتزازهم بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك لمقر مبادرتهم، مؤكدين أن هذه الزيارة ستكون دافعاً لكل واحد منهم لبذل كل جهد ممكن لخدمة مجتمعه والتطوع من أجله.