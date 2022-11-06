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فعاليات «الحرف التقليدية» تتواصل في العين

سعيد بن طحنون يتابع الفعاليات بحضور كبار المسؤولين (وام)
7 نوفمبر 2022 02:57

العين (وام)

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تواصلت فعاليات مهرجان «الحرف والصناعات التقليدية» بنسخته الثامنة، والذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في سوق القطارة بمنطقة العين، بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين.
وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، إن المهرجان يُعد المنصة المثالية للاحتفال بتراثنا الإماراتي النابض بالحياة وثقافتنا المعاصرة الإبداعية والمبتكرة.
وأضاف أن المهرجان يساعد على تعريف الجيل الحالي من المواطنين والمقيمين على الثقافة الإماراتية عن كثب، حيث يوفر لهم فرصة للتفكير في جميع تفاصيل الروابط الاجتماعية التاريخية التي نسجها الآباء والأجداد. ويهدف المهرجان -الذي يستمر حتى يوم 20 نوفمبر الحالي- إلى تسليط الضوء على مهارات الحرفيين والتعريف بالإرث العريق الذي تختزنه دولة الإمارات بشكل عام، والمحافظة عليه والترويج له، وتوظيف الحرف والصناعات التقليدية كأحد مصادر تنويع الدخل الوطني، وأيضاً لتعزيز تعلم المهارات والمعرفة بهذه التقنيات التقليدية.
ويحتضن بين أروقته العديد من الأنشطة والفعاليات، ومعرض سوق القطارة الطيني، حيث يعرض فيه منتجات حرفية وتقليدية، وأكلات وأزياء شعبية، وأدوات الزينة، وأعشاب الطب الشعبي، وأدوات الرحلات والتخييم، وأدوات الصقارة، إلى جانب تعليم مهارة السنع المرتبطة بتقديم الضيافة مثل القهوة العربية، والتمر والحلوى، وركن الصقارة ومعدات الصيد بالصقور، ومجلس الأجيال، وركن النخلة ومنتجاتها، ومجلس الشعراء، وعروضاً مميزة للفنون الشعبية والتي تتضمن الرزفة، واليولة، والربابة، والتغرودة، والشلة، والعازي.

العين
دائرة السياحة والثقافة
أبوظبي
طحنون بن محمد
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