«حلول شبابية» في شرم الشيخ

شرم الشيخ (وام)

عقدت مبادرة «حلول شبابية» التابعة لمركز الشباب العربي دورتها الخامسة - الأوسع في تاريخها - بمشاركة شبابية عربية وعالمية بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الشباب للمناخ coy-17 الذي تستضيفه مصر قبيل انعقاد القمة العالمية المناخية «كوب27».

وتمنح المبادرة الفرص للشباب العربي لعرض ابتكاراتهم وحلولهم المختلفة لأبرز التحديات، إلى جانب أقرانهم من الشباب من مختلف أنحاء العالم، على هامش المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 نوفمبر الحالي، ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27»، ويُقام تحت مظلة YOUNGO الشبابية الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، حيث يتم توفير منصة للشباب للمشاركة في المناقشات والجلسات التفاعلية وورش العمل مع الخبراء حول النشاط المناخي للشباب والسياسات الداعمة له. ولم تقتصر الدورة الخامسة لمسابقة «حلول شبابية» من مركز الشباب العربي على الدول العربية فقط، بل يشتمل الشباب من جميع دول العالم ضمن مشاركته في مؤتمر الشباب للمناخ coy-17، وعقد مركز «الشباب العربي» في إطار مبادرة «حلول شبابية» جلسة يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 في القرية الأولمبية، حيث يتنافس الشباب ضمن الفئات العمرية من 15 إلى 35 سنة على مستوى عالمي لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات ملحّة تحت عنوان «أفضل الممارسات التكنولوجية لتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي».

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي.. أن أفكار الشباب الإبداعية والمبتكرة أساس لحلول تعزيز الأمن الغذائي في مجتمعات المستقبل بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الزراعية وابتكارات إنتاج الغذاء، وأن مركز الشباب العربي بقيادة رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان سيواصل جهوده للاستثمار في طاقات الشباب، وتوظيف إبداعاتهم لتعزيز مساهماتهم التنموية. ونوّهت معاليها بالمشاريع الشبابية المبتكرة التي يقدمها الشباب لإيجاد حلول لتحديات راهنة ومستقبلية تواجه الإنسانية، لا سيما منها الناجمة عن التغير المناخي والانبعاثات وارتفاع حرارة الكوكب.