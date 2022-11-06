قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي

شعبان بلال (شرم الشيخ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن الدورة الحالیة من «قمة المناخ»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

وقال: بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة، وأتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ «27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ».

وأكد الرئيس السيسي أن الأخطار والتحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع «خريطة طریق» للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.

وأضاف: «إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس».

من جانبه، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، رئيس «cop27» أن مواجهة التغير المناخي أمر حتمي ومصيري.

وكشف خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، على هامش فعاليات «cop27» بمدينة شرم الشيخ عن إضافة بند معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ضمن جدول أعمال المؤتمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الـ«cop».

وأوضح أن تضمين جدول أعمال المؤتمر قضية معالجة الخسائر والأضرار تأتي أهميته بعدما تصاعدت تداعيات التغير المناخي، وأثرت على حياة الملايين من البشر حول العالم، مشدداً على ضرورة التعامل مع التغيرات المناخية بشكل جماعي لمواجهة التحديات والحفاظ على المناخ للأجيال المقبلة.

كما شدد على أن التقدم الخاص بتحقيق الالتزامات المرتبطة بمواجهة التغير المناخي يجب ألا تتأثر بأية ظروف، مستعرضاً تأثيرات التغير المناخي في باكستان وحرائق الغابات، لافتاً إلى أهمية التمويل والانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بدول القارة إلى التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية والعامة لمؤتمر قمة الأطراف «cop27»، انتخاب معالي سامح شكري وزير خارجية مصر لرئاسة «cop27».

وألقى سامح شكري كلمة عقب توليه رئاسة «cop27»، قال فيها «كوب 27 الحدث الدولي والأهم والأكبر على الإطلاق»، مضيفاً: «لنمضي معاً لتحقيق ما نصبو إليه ومصر لن تدخر جهداً».

وأضاف شكري: «علينا أن نستكمل المسار نحو أهداف توافقنا عليها ونتائج لابد أن نصل إليها، فمصر عازمة على مواصلة مسيرة مواجهة التغير المناخي بقوة».

وتابع: «مؤتمرنا نقطة مميزة وعلامة فارقة في تاريخ قمة المناخ، ونجدد العهد ونرفع الطموح لتعزيز العمل الجماعي مع أكبر تحدي يواجه البشرية حالياً فتغير المناخ قد أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر في كل مكان ومجال».

وأشار شكري إلى أن نمط التنمية الذي صارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية لم يعُد قابلاً للاستدامة، داعياً المشاركين في قمة المناخ أن يثبتوا للعالم إدراكهم حجم التحدي وامتلاك الإرادة السياسية لمواجهته. ولفت إلى أن قمة شرم الشيخ هي لتنفيذ تعهدات الدول.

وقال: «شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في وعي المجتمعات وخاصة الشباب، ونما بشكل ملموس اهتمام وإسهام المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ودور المرأة ما يؤكد أن هناك فرصة»، لافتاً إلى أن قادة العالم سيتوافدون للإعراب عن التزامهم الراسخ بجهود مواجهة تغير المناخ.

وأوضح أنه على بعد خطوات من تجمع القادة، وعلى مدار أسبوعين نبدأ مفاوضات تشاورية، وما نحن بصدده ليس عملاً تفاوضياً منفصلاً عن الواقع، وإننا نخسر جميعاً، وأنه ليس هناك مجال لأن نهدر الوقت.

من جانبه، أكد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ أهمية التمويل والشفافية، وأنه يجب تقليل الخسارة والمعاناة ومعالجة كل الأمور وقال: «يجب أن تكون هناك مسؤولية مشتركة لتقديم حياة أفضل للأجيال القادمة».

واعتبرت الجلسة الافتتاحية والعامة لمؤتمر قمة الأطراف «cop27»، أن اليوم 6 نوفمبر هو بداية عهد جديد وتنفيذ الاتفاق المبرم في قمة باريس 2015 وتعهدات قمة غلاسكو 2021 وشرم الشيخ هي عهد التنفيذ فالوقت قد حان.

وأشارت الجلسة إلى أن هناك جهوداً تبذل لمواجهة التغير المناخي لكنها ليست بالقدر الكاف، مطالبة الجميع أن نجد القدرة على التركيز لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأنه على قادة العالم في قمتهم شرح المسار المستقبلي لمواجهة التحديات المناخية.

خطط التحديث

كشفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أن 24 بلداً قدمت خطط التحديث الخاصة بالمناخ، مطالبة باقي الدول والبالغ عددها 173 دولة، بتحويل المفاوضات إلى أفعال ملموسة، والحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال ألوك شارما رئيس «cop26»: «بفعل التعاون، تمكنا من التوصل لميثاق غلاسكو بشأن المناخ، وتمكنا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض، يمكنا من بلوغ هدفنا، وهو الإبقاء على زيادة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية»، مشيراً إلى أن كبريات الشركات والمؤسسات العالمية التزمت بالحياد الصفري.

ولفت شارما إلى أن الدراسات الحديثة أفادت بأن حرارة الأرض سترتفع 1.7 درجة مئوية بنهاية القرن. وقال: «أقر بحجم التحديات التي لا تزال تتربص بنا ولا يزال علينا بذل مزيد من الجهود، وعلينا أن نجد القدرة على التركيز لمواجهة تحديات التغير المناخي»، مضيفاً: «سأقوم بدعم مصر والأمم المتحدة ومسألة التمويل هي الحاسمة في مجال عملنا، إما أن ننجح أو نفشل».

واختتم ألوك شارما، رئيس «cop26»، قائلاً: «في نهاية المطاف، أبقى متفائلاً ونحتفل اليوم بالعيد الثلاثين لقمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو 1992»، مضيفاً: «إننا قادرون على القيام بالإبقاء على زيادة الحرارة بنسبة 1.5 درجة».