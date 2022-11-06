محمد بن سلمان يصل إلى شرم الشيخ اليوم

الرياض (الاتحاد)

يصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم، إلى منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي «كوب 27».

وتنطلق اليوم قمة الرؤساء على مدار يومين وتُعقد في كل يوم ثلاث جلسات رئاسية، يتحدث فيها القادة عن جهود بلادهم في مواجهة تحديات آثار التغير المناخي.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى: إن الأمير محمد بن سلمان «سيعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ تحت شعار (من الطموح إلى العمل)، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر (كوب 27)».

ويرافق ولي العهد عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، وغيرهم.