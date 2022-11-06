رئيس وزراء باكستان: أحث العالم على الوفاء بالتزاماته

إسلام أباد (الاتحاد)

توجه رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، أمس، إلى مصر للمشاركة في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» في منتجع شرم الشيخ.

وقبيل مغادرته، غرد شريف عبر موقع «توتير»، قائلاً: «قمة المناخ المنعقدة في مصر يمكن أن تكون نقطة تحول في الكفاح البشري ضد تغير المناخ والاحتباس الحراري، وقد أظهرت الأحداث المناخية القاسية العام الجاري في باكستان والقرن الأفريقي عولمة تغير المناخ، وغض الطرف عن آثاره المدمرة سيكون جريمة».

وقال شريف: «بصفتي رئيس مجموعة الـ77 سأحث العالم، وأناشده الوفاء بالتزاماته بشأن تمويل المناخ وصندوق الخسائر وجبر الأضرار، كما أننا نطالب بالعدالة المناخية، فبدون دعم مادي ستظل البلدان النامية معرضة للتهديدات المتنوعة لتغير المناخ».

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، بشأن احتياجات البلاد لمرحلة ما بعد الكوارث: «تعافي باكستان وإعادة تأهيلها يمكن أن يتأخر بسبب الدين العام وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية عالمياً، ونقص الوصول إلى أموال التكيف، ينبغي على العالم أن يتعامل مع باكستان كدراسة حالة».

وأفادت وكالة «أسوشيتيد برس» الباكستانية للأنباء، بأن رئيس الوزراء يرافقه، في زيارته لمصر، وزير الخارجية بيلاوال بوتو زارداري، وأعضاء من مجلس الوزراء، ومسؤولون كبار آخرون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن شريف، بناء على دعوة من مصر، التي ترأس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سيشارك أيضاً مع نظيره النرويجي في مناقشات المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن «تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة» في الثامن من نوفمبر الجاري.

كما سيشارك في فعاليات أخرى رفيعة المستوى كمتحدث. وتشمل هذه الفعاليات المائدة المستديرة للأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق «أنظمة الإنذار المبكر لخطة العمل التنفيذية»، و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في 7 نوفمبر، التي يستضيفها ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة العالم على هامش قمة المناخ.