تحدي القراءة العربي.. 6 مواسم من تمكين القرّاء وتعزيز اللغة

دبي (الاتحاد)

انطلق «تحدي القراءة العربي» في دورته التأسيسية عام 2015، من رسالة إحداث نهضة شاملة في القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي، وتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم إثراء المحتوى العربي، وخلق حراك قرائي شامل يكّون الأساس لمجتمعات المعرفة مستقبلاً، ليصل اليوم وبعد ست دورات إلى ما مجموعه 79 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم، من الطلاب والطالبات في الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية في بلاد العالم ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، ليصنع تظاهرة قرائية هي الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم. ويجسد تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، رؤية سموه لإعداد جيل متمكن من الرواد والمبدعين والمبتكرين العرب ممن يمتلكون القدرات والمهارات والكفاءات والمعارف لتجديد الإنتاج العلمي والمعرفي في العالم العربي وإرساء المقومات اللازمة لاستئناف مساهمة المنطقة في مسيرة الحضارة العربية واستعادة الدور التاريخي المشهود للمنطقة كمساهم فاعل في الحضارة الإنسانية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المنشودة حاضراً ومستقبلاً.

واستمر صعود أعداد المشاركين في تحدي القراءة العربي الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» دورة تلو أخرى، حيث شارك في الدورة الأولى من التحدي نحو 3.6 مليون طالب وطالبة. ثم تضاعف العدد في الدورة الثانية ليتجاوز 7.4 مليون طالب وطالبة. ومع تحول التحدي إلى مسابقة قرائية دولية وفتح باب المشاركة للطلبة المتواجدين خارج العالم العربي والجاليات في الدورة الثالثة من التحدي ومتعلمي اللغة العربية، قارب عدد المشاركين 10.5 مليون طالب وطالبة. وأتت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي لترفع عدد المشاركين في التحدي إلى 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة، حتى بلغت أعداد المشاركين في الدورة الخامسة 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة، لتصل في هذه الدورة السادسة إلى 22.27 مليون مشارك ومشاركة من 44 دولة.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطالب محمد جلود من الجزائر بطلاً لـ «تحدي القراءة العربي» في دورته الأولى، مؤكداً سموه حينها أن الأمة التي تقرأ تنجب أجيالاً تتوارث قيم الخير والتسامح والاعتدال وتواجه التحديات بالأمل والمثابرة، كما أن الجيل الذي يقرأ هو جيل يبني ويبدع ويتفاعل بإيجابية مع محيطه ومع العالم، وذلك في حفل حاشد استضافته أوبرا دبي وتجاوز عدد الحضور فيه 1500 شخصية من بينهم وفود من 21 دولة.

ويواصل البطل محمد جلود حالياً نشاطه المدرسي كطالب مجتهد متفاعل مع مجتمعه وأقرانه، حريص على تطوير قدراته وإمكاناته. واستطاع محمد بفعل فوزه بالجائزة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي أو ما يعادل 150 ألف دولار إهداء زملاء مدرسته مكتبة صغيرة تحفز على القراءة والمطالعة. وقدّم برنامجاً تلفزيونياً بعنوان «كنز القراءة» في قناة «براعم» للأطفال، وشارك في حملة محلية للسلامة المرورية.

وشهدت الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي تضاعف عدد المشاركين والمشاركات في التحدي القرائي، وتم تتويج الطالبة عفاف رائد شريف بطلة لتحدي القراءة العربي من بين 7.4 مليون طالب وطالبة.

وتميزت الدورة الثالثة من التحدي بتحولها إلى العالمية، وفتح باب المشاركات للطلاب من مختلف أنحاء العالم وليس من الوطن العربي فقط، وبلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة 10.5 مليون طالب وطالبة. واستمر نمو تحدي القراءة العربي لتسجل دورته الرابعة مشاركة 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة. وتم تتويج الطالبة هديل أنور من جمهورية السودان بطلةً لتحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، وذلك في حفل حاشد احتضنته أوبرا دبي وحضره أكثر من 3 آلاف شخص.

كما شهدت الدورة الخامسة من التحدي تتويج ألكسندر فوروس، من إيطاليا، بطلاً لتحدي القراءة العربي، عن فئة الجاليات من مختلف أنحاء العالم وفوزه بجائزة مقدارها 100.000 درهم.

وفيما تم تحديد موعد الحفل الختامي لتتويج بطل «تحدي القراءة العربي» في نسخته السادسة الأكبر من نوعها في تاريخ التحدي، ليكون يوم 10 نوفمبر 2022 سوف يتم تتويج بطل التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها على مستوى العالم باللغة العربية من بين أكثر من 22 مليون مشارك من 44 دولة، واختيار «المدرسة المتميزة» و«المشرف المتميز» لهذه الدورة السادسة ذات الأرقام القياسية.

وأرقام الدورات الست مجتمعةً لتحدي القراءة العربي، والذي سجل منذ انطلاقه وحتى اليوم حوالي 79 مليون قارئ مشارك، تشكل مؤشراً عملياً على مدى التعطش لتطوير واقع القراءة والمعرفة في الوطن العربي العالم، خاصة لدى النشء والأجيال الشابة.

«المدرسة المتميزة»

أعلن «تحدي القراءة العربي» فتح باب التصويت الإلكتروني للجمهور من المنطقة العربية والعالم على اختيار «المدرسة المتميزة» في دورته السادسة من بين ثلاث مدارس وصلت إلى التصفيات النهائية من بين 92 ألف مدرسة من مختلف أرجاء الوطن العربي. وستحظى المدرسة الفائزة باللقب بجائزة بقيمة مليون درهم ( 272.294 دولاراً أميركياً)، تمكّنها من الاستثمار أكثر في جهود ترسيخ ثقافة القراءة والتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلبة. ويمكن للجمهور من مختلف أنحاء العالم التصويت عبر الموقع الإلكتروني لتحدي القراءة العربي على الرابط

https://vote.arabreadingchallenge.com.

ثلاثة متنافسين نهائيين

من بين 92.583 مدرسة شاركت في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي»، تأهل إلى المنافسات النهائية على لقب «المدرسة المتميزة» ثلاث مدارس هي: متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية من المملكة العربية السعودية، ومدرسة العهد الزاهر الثانوية من مملكة البحرين، ومدرسة المختار جازوليت من المملكة المغربية، وذلك بعد التصفيات التأهيلية التي تمت في هذه الدورة رقمياً من قبل لجان تحكيم التحدي. وأكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن المشاركة الواسعة والمتواصلة والمتنامية للمدارس في كل دورات تحدي القراءة العربي كانت أساسية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية .