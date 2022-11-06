وزارة تنمية المجتمع تنظم عرس الهيلي الجماعي

دبي (وام)

نظمت وزارة تنمية المجتمع عرس الهيلي الجماعي في مدينة العين، وذلك بمشاركة 40 شاباً مواطناً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في الأعراس الجماعية التي تنظمها الوزارة على مدار العام، وجاء «عرس الهيلي» بدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة لافيت للأفراح والمناسبات، وشهد حضوراً كبيراً من ذوي العرسان وأصدقائهم ومن الجهات الداعمة والمنظمة للعرس.

وقالت وحيدة خليل مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتحقيق مشاركة واسعة في الأعراس الجماعية تأكيدا لأهميتها التنموية والاجتماعية، وتجسيداً لرؤية القيادة ودعمها لهذه الأعراس.