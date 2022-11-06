نور دبي تعالج 10 آلاف شخص يعانون  من أمراض العيون في بنغلاديش

دبي (وام)

حققت «نور دبي» رقماً قياسياً هذا العام في إعادة نعمة البصر إلى ما يقارب 10 آلاف شخص في 15 يوماً، وذلك في ولايتي باجورا وجيبورهات في جمهورية بنغلاديش.

وشهدت المخيمات العلاجية المتنقلة إقبالاً كبيراً من قبل المرضى الذين يعانون مشاكل في البصر، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الكشوفات الطبية وتوفير العلاج بالدواء والنظارات الطبية وإجراء أكثر من 1000 عملية جراحية للحالات التي تتطلب إزالة المياه البيضاء أو الساد وغيرها من حالات ضعف البصر الحاد وأمراض العيون الأخرى.

وتعد جمهورية بنغلاديش من الوجهات التي تحرص مؤسسة نور دبي على توفير البرامج العلاجية فيها وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في انخفاض نسبة الإصابة بالعمى 35% في ال10 سنين الماضية الا أن المسوحات الصحية أظهرت أن 19% من الراشدين في بنغلاديش يصابون بالإعاقة البصرية بعد بلوغهم سن الأربعين، وتعد المياه البيضاء المسبب الرئيس للإعاقة البصرية لدى كبار السن بنسبة 81% من إجمالي الأمراض المسببة للعمى في بنغلاديش.

ففي ولاية باجورا قامت مؤسسة نور دبي بالتعاون مع شركائها بفحص وعلاج 5191 مستفيداً، كما قامت المؤسسة بإجراء 626 عملية جراحية وتوزيع 1886 نظارة طبية.

علاج

في ولاية جيبورهات قامت نور دبي بدعم من مجلة 999 الصادرة عن وزارة الداخلية، بفحص وعلاج 7635 شخصاً وإجراء 723 عملية جراحية وتوزيع 2474 نظارة طبية.

وتدعم بنغلاديش توصيات الأمم المتحدة «الرؤية حق للجميع» والتي تهدف لتوفير الرعاية الصحية للعيون لجميع مواطنيها بحلول عام 2030، وذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسعى نور دبي بدعم مساعي بنغلاديش من خلال برامجها الداعمة لعدد من الأهداف وهي الهدف «القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والشراكات لتحقيق الأهداف».

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، إن الرحلة الإنسانية لمؤسسة نور دبي مستمرة في توفير الخدمات الطبية للجميع من دون تمييز، فبرامجها المحلية وصلت لآلاف الأشخاص من مواطنين ومقيمين، أما برامجها العالمية فقد غيرت واقع ملايين الفقراء الذين يعانون مشاكل في البصر، حيث وصلت إلى 32 مليون مستفيد حول العالم.

وأضافت، أن العالم يواجه تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية للجميع حيث يعاني العديد من المجتمعات من صعوبة الوصول للخدمات الصحية لذلك وضعت مؤسسة نور دبي استراتيجية متكاملة تعمل على توفير البرامج المستدامة لرفع الكفاءات في تقديم الخدمات الصحية كما توفر المخيمات العلاجية المتنقلة التي من خلاله توفر العلاج الفوري للمحتاجين وماتزال نور دبي مستمرة في مد يد العون للمحتاجين.

من جانبه عبر سعادة عبدالله علي خصيف الحمودي، سفير الدولة لدى بنغلاديش، عن سعادته للنتائج التي حققتها مؤسسة نور دبي في بنغلاديش ودول أخرى حول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة السفير لمخيم نور دبي العلاجي حيث قام بمتابعة سير العمل والاطمئنان على صحة المراجعين واستمع لعدد من الأطباء والعاملين في المخيم والمتطوعين من الإمارات الذي شاركوا في مخيم نور دبي لدعم الطاقم الطبي والإداري.