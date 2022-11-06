9 توصيات في ختام مؤتمر «الكيمياء السريرية»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية ـ الشرق الأوسط 2022 «AACC» بمشاركة ما يزيد على 950 شخصاً من الخبراء والأطباء والمختصين من مختلف دول العالم وذلك بفندق جراند حياة دبي. وأوصى الخبراء في المؤتمر والذي عقد تحت إشراف وتنظيم مختبرات لايف دياجنوستكس- بحزمة من التوصيات شملت ضرورة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المختبرات لاسيما بعد جائحة «كوفيد- 19» التي أظهرت الحاجة إلى تبني تلك التقنيات، والعمل على رفع الوعي النسائي في المنطقة من خلال الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، كما أوصوا بتعزيز كفاءة المؤسسة وفعاليتها وتعديل الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بحيث تصبح قادرة على مواكبة أحدث التطورات الإدارية، والنهوض بمستقبل الطب المخبري والمساهمة القيادية، إضافة إلى تحسين أداء المختبرات عن طريق الفحص الذاتي، وتبني تقنيات ترقب العينة خلال المسافة التي تفصل بين أخذ العينة من المريض لحين وصولها إلى مسؤول المختبر. كما أوصى المؤتمر بضرورة التوسع في أنواع الفحوصات الخاصة بمرض الزهايمر والتي تساعد بنسبة 90% الأطباء على تبني خطط علاجية مناسبة حسب الفحوصات.

وعبر الدكتور حسام فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبرات لايف دياجنوستكس، «الشريك الاستراتيجي للمؤتمر»، عن ارتياحه وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققه هذا الحدث البارز واعداً بمضاعفة مساحة المؤتمر العام المقبل ليتناسب مع طلبات الحضور القادمة من كثير من دول العالم.