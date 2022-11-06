عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق. وبحث سموه ومعالي فؤاد حسين، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص المتاحة لتعزيزه وتطويره في المجالات كافة. كما تناول الجانبان الأوضاع في المنطقة، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن تمنياته للحكومة العراقية بالتوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتها الوطنية من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق وتلبية تطلعات شعبه الشقيق إلى التنمية والازدهار.

وأكد سموه على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله في أبوظبي، معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وناقش الجانبان، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير خارجية اليونان، مؤكداً الحرص على تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة. وتناولت مباحثات الجانبين الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرص البلدين الشقيقين وقيادتيهما على تعزيزها وتنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما. حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزيرة خارجية كندا. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته. كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة. واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جوزيب بوريل، مؤكداً حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي ودوله. حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.