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الإمارات

«تعليم»: اختبارات تجريبية للطلبة من الخامس للثاني عشر اليوم

طلاب يؤدون الامتحانات في دورات سابقة (من المصدر)
7 نوفمبر 2022 02:56

دينا جوني (دبي)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إجراء اختبار تجريبي لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، بدءاً من اليوم الاثنين، ولغاية 14 من شهر نوفمبر الجاري بهدف تدريب الطلبة والكادر الإداري على نظام الامتحانات، والتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني.
وأفادت المؤسسة في تعميم أصدرته أخيراً ووزعته على إدارات المدارس، بأن الاختبارات التجريبية ستتم في أربع مواد علماً أنها غير إلزامية، إلا أنه على الطالب أداء اختبارين منها، على الأقل.
ولفتت المؤسسة إلى أن الاختبارات التجريبية تتم على منصة Swift Assess، وتتوفر تذاكر دخول الاختبارات على المنصة نفسها، منوهةً بأن الاختبار التجريبي لا ارتباط له بدرجة الطالب.
وحددت المؤسسة عدداً من المواد التي سيؤدي الطلبة فيها الاختبارات، وهي مادتا اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في كل المسارات: عام، ومتقدم، ونخبة، وتطبيقي، والعلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن للمسار العام فقط، والرياضيات للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، مشيرة إلى أنه لا توجد فترة تعويضية للاختبارات التجريبية للطلبة المتغيبين عن أداء الاختبار.
وأوصت المؤسسة بضرورة أداء اختبار اللغة الإنجليزية، مشددة على التأكد من ظهور مستوى اللغة الإنجليزية الصحيح للطلبة. وذكرت المؤسسة أن مدة الفترة الزمنية لأداء الاختبار هي نصف ساعة فقط، ويمكن لإدارة المدرسة تحديد فترة الاختبار في اليوم بما يضمن استمرارية اليوم الدراسي. ودعت المؤسسة إدارات المدارس الحكومية إلى ملء استمارة التغذية الراجعة عن الاختبارات في موعد أقصاه 15 نوفمبر الجاري.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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