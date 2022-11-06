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المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء ينطلق اليوم في أبوظبي

المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء ينطلق اليوم في أبوظبي
7 نوفمبر 2022 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يُقام في العاصمة أبوظبي في الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة وحضور أكثر من 5000 مختص ومشارك ضمن الجلسات النقاشية والعروض التقديمية والمحاضرات التي يضمها المؤتمر والتي تتركز على جملة من الموضوعات، بما في ذلك أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات وبرامج التبرع وزراعة الأعضاء حول العالم.
ويشهد المؤتمر مشاركة عددٍ من المتحدثين من 20 دولة، ويستعرضون ضمن 11 جلسة نقاشية التحديات التي تواجه التبرع وزراعة الأعضاء والفشل الكلوي المزمن وزراعة الكُلى والحلول المبتكرة كالنقل التبادلي للكلى، والحقائق والتحديات في تحديد الوفاة بالمعايير الدماغية، والعلاقة بين خدمات زراعة الأعضاء، باعتبارها الحل الأمثل لعلاج مرضى الفشل العضوي، ومخرجات زراعة الأعضاء وأثرها على تحسين جودة الحياة لمتلقين للأعضاء، وأهمية التعليم وبناء الكفاءات في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء، والخبرات والتحديات في زراعة القرنية.
وقال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية: «نتطلع قدماً إلى انعقاد باقة من النقاشات المثمرة والشراكات الهادفة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي يجمع نخبة من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم».

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