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«مؤتمر السكري» يختتم أعماله بأبوظبي

مشاركون في المؤتمر (من المصدر)
7 نوفمبر 2022 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب مؤتمر هيلث بلاس السنوي السابع للسكري في الرعاية الصحية الأولية نخبة من الخبراء في مجال السكري خلال انعقاده في أبوظبي، أمس الأول.
ونظم مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء مؤتمره السنوي السابع على مدار يوم واحد تحت شعار «في صلب مرض السكري»، حيث افتتح فعاليات الحدث الكساندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد الخطيب رئيس المؤتمر استشاري السكري والغدد الصماء والأمراض الباطنية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء بأبوظبي.
وقال الكساندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدني الحضور هنا اليوم للمشاركة في الحوارات البناءة حول أبرز التوجهات العالمية في مرض السكري وأحدث التقنيات لتشخيص المرض وعلاجه. وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً لافتاً في قطاع الرعاية الصحية خلال العقد الماضي.».
من جانبه، قال الدكتور محمد الخطيب: يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث الإرشادات التوجيهية والبحوث والتقنيات المرتبطة بمرض السكري. ويجسد منصة مهمة لمساعدة مجتمع الرعاية الصحية على فهم تداعيات وباء السكري على نوعية حياة المصابين وصحتهم، لاسيما وأننا نرى ارتفاع معدل الإصابة بالمرض بين الأشخاص الأصغر عمراً، وهو أمر لم نشهده سابقاً على هذا النطاق.
وقال الدكتور حازم المومني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة في مستشفى دانة الإمارات: «بات مرضا السكري والسمنة أمراً شائعاً بين الشباب. وندرك أن الإصابة بالسمنة في وقت مبكر من العمر تزيد من احتمالات التعرض لمرض السكري في مرحلة الشباب. وتؤكد هذه المعطيات أن ضمان صحة واستدامة مجتمعاتنا رهن بكفاءة استثمارنا في شبابها».

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إدارة وعلاج
قال الدكتور دومينيك بيجيس، المدير الطبي في مركز ديا ميديكوم، ألمانيا: «تنطوي فعالية اليوم على أهمية كبيرة لإظهار ما هو ممكن في إدارة وعلاج مرض السكري. ومن بين ذلك مناقشة أحدث التقنيات والممارسات المتعلقة بالمرض، وفق منهجية (الحلقة المغلقة) التي لطالما حلمنا بها، لنبدأ اليوم بتنفيذها وتطبيقها على ممارسات المرضى اليومية لمساعدتهم في إدارة مرضهم والسيطرة عليه بأفضل شكل ممكن».

مؤتمر السكري والغدد الصماء
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