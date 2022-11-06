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1350 مشاركاً في ختام «الخليجية لقسطرة القلب»

خلال فعاليات المؤتمر (من المصدر)
7 نوفمبر 2022 02:56

دبي (الاتحاد)

حققت النسخة الخامسة من مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، مشاركات عالمية واسعة في نسبة الحضور والمشاركة الافتراضية، ولقد وصل عدد المشاركات لنحو 450 مشاركة عبر وسائل التواصل الحديثة بينما بلغ عدد الحضور حوالي 900 اختصاصي.
وعلق الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب واستشاري أمراض قسطرة القلب في مستشفى الحرس الوطني بالرياض قائلاً: «شهدنا في هذه النسخة من مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب انضمام العديد من الجهات الطبية الإقليمية والعالمية على مستوى العالم».
وقال البروفيسور الدكتور عبدالله شهاب، استشاري أمراض القلب والشرايين ونائب الجمعية الخليجية لقسطرة القلب: لقد سجلنا نجاحات كبرى في مجال التثقيف وتبادل الخبرات ومناقشة آخر الأبحاث والتقنيات المستخدمة في علاج المرضى. 
وقدم المؤتمر 32 جلسة وحلقة نقاش علمية، وشارك فيها أكثر من 115 مشاركاً منهم 30 متحدثاً من حول العالم.

الجلطات القلبية مؤتمر الجمعية الخليجية لأمراض القلب
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