«التنمية الأسرية» تعزّز خدماتها بـ«الراصد الرقمي»

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت مؤسسة التنمية الأسرية خدماتها الاجتماعية الرقمية، بقيامها بدور استباقي من خلال الراصد الاجتماعي الرقمي الذي ساعدها في رصد المشكلات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وفهم ودراسة احتياجات المجتمع، الأمر الذي ساهم في تصميم وطرح خدمات تتناسب مع الاحتياجات المختلفة من منطقة لأخرى، وعليه حققت دورها المنوط في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك في الإمارة، حيث اعتادت المؤسسة على ابتكار علاجات وحلول فعالة تُساهم بشكل كبير في دعم واستقرار وتعزيز جودة حياة أفراد الأسرة كافة والمجتمع، وفق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الرامية إلى أتمتة عملية الرصد الرقمية للظواهر والمشكلات الاجتماعية، بهدف معرفة نطاق انتشار هذه الظواهر والمشكلات وحجمها في مناطق إمارة أبوظبي، للتنبؤ بالتطورات المحتملة لدراستها، وتصميم برامج وقائية وعلاجية لها، من خلال مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي.

قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي يلعب دوراً مهماً في تحديد المتغيرات الفاعلة، وتطوير المؤشرات الكمية والنوعية للظواهر والمشكلات المرصودة، ما سيمكن مؤسسة التنمية الأسرية من زيادة تواصلها مع المؤسسات الأخرى الحكومية، من خلال توفير تقارير تحدّد المشاكل الحالية والظواهر المتوقعة لمؤسسات القطاع الاجتماعي، وسيتم التوسع في المشروع في المرحلة الثانية بعد تجربته وتقييمه على الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات والأفراد في أنحاء إمارة أبوظبي كافة».

وأكدت أن رصد المشكلات الاجتماعية في إمارة أبوظبي يعد أحد أهداف مؤسسة التنمية الأسرية التي تحرص على تطويرها، حيث تقوم بالرصد الاجتماعي لمدة تزيد على 5 سنوات، وتماشياً مع الثورة الرقمية في الإمارة، فقد توجهت إلى تحويل عملية الرصد الاجتماعي من الآلية الورقية إلى الآلية الرقمية، وهو ما جاءت عليه فكرة مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي الذي يعمل على رصد المشكلات الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع، للتعرف على القضايا والمشكلات التي يهتم بها أو يعاني منها الأفراد والأسر، وذلك بهدف توجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لحل هذه المشكلات، مشيرةً إلى أن القواعد المستخرجة من النظام تلعب دوراً رئيساً في مساعدة العاملين في القطاع الاجتماعي من تطوير البرامج والسياسات وفقاً لاحتياجات المجتمع الحقيقية.

مراحل متعدّدة

قال عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة التنمية الأسرية: «الراصد الاجتماعي الرقمي مرَّ بمراحل متعدّدة، تم خلالها وضع مقترح للمشروع، يوضح الهدف منه والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذها، واقتراح أداة الرصد من قِبل الباحثين والمختصين في مؤسسة التنمية الأسرية، وبالاستناد إلى المراجع العلمية المناسبة، وتحكيم الأداة من قبل المختصين والخبراء في المجال الاجتماعي».

وأشار إلى أن مرحلة الأدلة والحوكمة عملت على إعداد دليل الراصد الاجتماعي الرقمي، وتحديد المعايير الأخلاقية له، حيث تم اعتماد مجموعة من المعايير الأخلاقية التي يجب أن تتوافر فيه، وأن يتبعها خلال عملية رصد المشكلات الاجتماعية، وتحديد الشروط التي يجب أن يلتزم بها أثناء عملية الرصد، وتحديد معايير تصنيف المشكلات وتوزيعها، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من المعايير لقبول المشكلات المدخلة في النظام أو رفضها، مع تدريب الراصدين المرشحين على عملية الرصد والروابط الإلكترونية والمهارات اللازمة لإجراء الرصد الاجتماعي، والإشراف والمتابعة على عملية الرصد، والتأكد من سير المشروع بالآلية المخطط لها.

وتابع: «جاءت مرحلة اختبار المشروع لاختبار النظام الرقمي داخلياً، حيث تم اختبار النظام عن طريق راصدين اجتماعيين مرشحين من مراكز المؤسسة، ثم اختبار النظام من قبل 3 مدارس في إمارة أبوظبي (أبوظبي، العين، منطقة الظفرة) تم ترشيحها من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الشريك الاستراتيجي للمشروع، وتم استكمال عملية الرصد خلال العام 2022 من خلال الراصدين الاجتماعيين في مراكز المؤسسة». وخلال المرحلة التجريبية لمشروع الراصد الاجتماعي الرقمي عام 2021 في الفترة من شهر مارس إلى نوفمبر، قامت مؤسسة التنمية الأسرية برصد 1391 مشكلة اجتماعية على مستوى مراكز المؤسسة والمجموعة المرشحة من مدارس إمارة أبوظبي.

المشكلات المرصودة

أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن نسب المشكلات المرصودة من مراكز مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فريق الراصدين التابعين للمؤسسة والممثلين للمراكز كافة المنتشرة في الإمارة، الأعلى في منطقة العين بنسبة 52%، تليها منطقة أبوظبي بنسبة 26%، ثم منطقة الظفرة بنسبة 22%.

وأشارت إلى تعدّد المشكلات المرصودة حسب نوعيتها، فجاءت المشكلات السلوكية الأعلى بنسبة 40%، ثم الأسرية بنسبة 17%، ومشكلات التنشئة الاجتماعية بنسبة 12%، والمشكلات الاجتماعية بنسبة 11%، والنفسية 6%، والدراسية 5%، والصحية 5%، ومشكلات أخرى 3%، والمشكلات التنموية 1%.

وتابعت: «فيما يخص تصنيف الفئات الممارسة للسلوك المرفوض والذي تم رصده من خلال النظام الرقمي، فقد سجلت فئة الطفولة المتأخرة أعلى نسبة للمشكلات المرصودة بلغت 18%، ثم الطفولة المبكرة 15%، ثم فئة الشباب 15%، تليهم الأسرة 14%، ثم الفتيات 10% ومن ثم السيدات 10%، والرجال 9%، وجاءت الفئات الأخرى بنسبة 6%، وأقل فئة مارست السلوك هي كبار المواطنين بنسبة 3%».

وبينت النتائج أن الأسرة تتأثر بالدرجة الأولى بالمشكلات الاجتماعية بنسبة 34%، ثم الحالة نفسها بنسبة 25%، ثم المجتمع بنسبة 21%، وجاءت نسبة 18% تؤكد تأثر جميع ما سبق بالمشكلات المرصودة.

وأضافت: «تعدّدت أنواع الرصد من نظام الراصد الاجتماعي الرقمي، حيث جاء الرصد عن طريق ملاحظة من قبل الراصد تتعلق بسلوك مجموعة من الحالات الأعلى بنسبة 59.7%، يليها رصد بالمقابلة عن طريق إدخال من دون رقم هوية بنسبة 28.8%، ثم ملاحظة من قبل الراصد لحالة فردية بنسبة 10.2%، يليهم التبليغ من قبل الحالة نفسها بنسبة 1.0%، ثم التبليغ من قبل أسرة الحالة بنسبة 0.3%». وفيما يتعلق بتوزيع المشكلات في منطقة أبوظبي، أشارت منيرة ماجد آل علي إلى أن المشكلات السلوكية جاءت بنسبة 33%، والأسرية بنسبة 21%، والاجتماعية بنسبة 15%، ومشكلات التنشئة الاجتماعية بنسبة 15%، والمشكلات الصحية بنسبة 6%، والنفسية بنسبة 5%، والدراسية بنسبة 2%، والتنموية 1%، والمشكلات الأخرى بنسبة 2%.

وتطرقت آل علي إلى المشكلات التي تم رصدها في منطقة العين، والتي جاءت على النحو التالي، المشكلات السلوكية بنسبة 46.3%، والأسرية بنسبة 18.5%، ومشكلات التنشئة الاجتماعية بنسبة 12.8%، والمشكلات الاجتماعية بنسبة 7.1%، والنفسية بنسبة 4.7%، والصحية بنسبة 3.8%، والدراسية 2.2%، والتنموية بنسبة 0.5%، فيما سجلت المشكلات الأخرى نسبة 4.1%.

وأضافت: «توزعت المشكلات المرصودة في منطقة الظفرة، حيث بلغت نسبة المشكلات السلوكية 34%، والاجتماعية 18%، والأسرية 15%، ومشكلات التنشئة الاجتماعية 11%، والمشكلات الصحية 8%، والنفسية 7%، والدراسية 3%، والتنموية 1%، فيما سجلت المشكلات الأخرى نسبة 1%».

وأكدت مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، حرص المؤسسة على تطوير نظام الراصد الاجتماعي الرقمي، من خلال وضع خطة مستقبلية للمشروع، تتضمن الرصد من المراكز والمدارس والرصد من المجتمع، بالإضافة إلى الرصد من خلال الجهات الحكومية وسفراء البلديات.