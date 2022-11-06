4 حدائق جديدة في مدينة شخبوط

هالة الخياط (أبوظبي)

تتجه بلدية مدينة أبوظبي إلى إنشاء 4 حدائق في مدينة شخبوط، ليصل عدد الحدائق في المدينة 8 حدائق تمتاز بمعايير تحقق عناصر الأمان والسلامة لمرتاديها وبنفس الوقت توفر أماكن للترفيه للأطفال وعائلاتهم، وبما يتناسب مع عدد السكان في المدينة.

ومن خلال المشاريع الخدمية، تسعى البلدية إلى توفير كافة الاحتياجات الترفيهية والخدمية والأسواق التجارية في المدن الجديدة لتجعل منها مكانا متكاملا للعيش، والارتقاء بجودة الحياة انعكاسا وتجسيدا لتوجيهات حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن إيجاد كل أسباب راحة واستقرار وسعادة المواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأكدت البلدية حرص دائرة البلديات والنقل على توسيع الرقعة الخضراء، ومخصصات كل فرد من المسطحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية، وإتاحة خيارات متعددة أمام السكان للترفيه والاستجمام. ولفتت البلدية إلى أنها تركز في كافة مشاريعها الجديدة إلى الاعتماد بشكل كلي على الممارسات الموفرة للطاقة، باستخدام الطرق المبتكرة الذكية في تطبيق إجراءات الاستدامة، وبما يشمل اتباع التقنيات الحديثة في المشاريع الجديدة في ترشيد الاستهلاك، ويدعم توجهات الترشيد إلى أقصى درجة ممكنة. وشهد العامان الماضيان إنجاز البلدية من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إنشاء أربع حدائق أحياء سكنية في مدينة شخبوط على مساحة إجمالية تصل إلى 24575 مترا مربعا. وتضم الحدائق الأربع مناطق ألعاب للأطفال، مناطق شواء، مسطحات خضراء، أشجار، شجيرات، حمامات، إنارة، مقاعد للجلوس، أسوار، شبكة ري، خزانات مع غرفة مضخات تحت الأرض، سلال مهملات، لوحات إرشادية.

إجراءات الأمن والسلامة

وأكدت البلدية التزامها بتعزيز إمكانيات هذه الحدائق من خلال إضافة المزيد من الألعاب المخصصة لأصحاب الهمم، والتي تتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم وتحقق لهم السعادة والترفيه المطلوب، وكذلك تزويد الحدائق بمنظومة مراقبة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة.

وتتولى بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ أعمال تطوير بشكل مستمر للحدائق وتحديداً مناطق الألعاب المخصصة للأطفال، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وصيانة وتأهيل معدات الملاعب بهدف توفير السلامة والمتعة للمستخدمين، وتجري صيانة وتطوير لأنظمة الإنارة في الملاعب، بالإضافة إلى طلاء وتخطيط الأرضيات بمواد عالية الجودة ومقاومة للظروف المناخية، بما يتيح الفرصة لأفراد المجتمع والأطفال ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية في أجواء عائلية وضمن بيئة آمنة.

وتتيح الحدائق تجارب مختلفة من خلال تقديمها البيئة الفطرية والحياة الطبيعية الضرورية لكل طفل. وتنفرد العديد من الحدائق في مدينة أبوظبي بحصولها على جائزة العلم الأخضر العالمية التي تسعى إلى توفير متنزهات عامة، وحدائق عالية الجودة، تخضع لإدارة تراعي البيئة المستدامة وجودة الحدائق، وتوفر خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، كملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مضمار للتريض حول محيطها، لمحاربة انتشار السمنة بين الكبار والصغار.