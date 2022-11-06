100% نسبة اعتماد أحكام «القضاء الشرطي»

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس، إنجازات وخطط عمل مجلس القضاء الشرطي، بحضور العميد أحمد شهيل مدير عام المجلس، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد الدكتور سعيد المظلوم نائب المدير العام لمجلس القضاء الشرطي لشؤون الادعاء، والعقيد خميس المطوي نائب المدير العام لشؤون مجالس التأديب بالوكالة، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء العبيدلي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرطي والسادة القضاة والمدعون العامون والمحامون في تعزيز منظومة العدالة، وتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق الإنجازات النوعية التي تعكس الدور الهام للقضاء الشرطي.

واطلع العبيدلي في بداية تفقده لمجلس القضاء الشرطي على الزي الخاص بالسادة القضاة والمدعين العامين والمحامين، إلى جانب الاطلاع على نسب التصويت الخاصة بالشعار الجديد للمجلس من قبل موظفي القيادة العامة لشرطة دبي. وناقش اللواء العبيدلي مع مجلس القضاء الشرطي نتائج المؤشرات الاستراتيجية، وأولها مؤشر «نسبة اعتماد أحكام المجالس التأديبية خلال 3 أيام عمل» والتي حققت خلال العام الماضي نسبة 98.8% عن النسبة المستهدفة مسبقاً والمقدرة بـ 95%، فيما حقق المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة 100% في اعتماد أحكام المجالس التأديبية متجاوزاً أيضاً النسبة المُستهدفة 95%. كما واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول «مؤشر متوسط عدد الأيام لانعقاد مجالس التأديب من تاريخ استلام ملف المُخالفة» والتي وصلت إلى 12.5 يوم، فيما سجل المجلس انخفاضاً بنسبة 71% في عدد المحاكمات من العام 2017-2021، إلى جانب انخفاض عدد المخالفات المسلكية بنسبة 54% في الفترة ذاتها.

واطلع العبيدلي على مؤشر السعادة الوظيفية لموظفي المجلس والتي وصلت إلى 99.4%، وسجل مؤشر نبض السعادة الإلكترونية اليومي في المجلس نسبة 100%، فيما ساهم المجلس في تحفيز 100% من موظفيه خلال النصف الأول من العام الجاري متفوقاً على النسبة المستهدفة 85%.