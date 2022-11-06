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15% التزام مخابز «التنور» بالاشتراطات الجديدة في رأس الخيمة

تعميم الاشتراطات على المخابز (الاتحاد)
7 نوفمبر 2022 02:56

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

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كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة أن نسبة التزام المخابز الشعبية «التنور» بمبادرة التحسين والتطوير من الخدمات والاشتراطات الجديدة التي أعلنت عنها منذ بداية العام بلغت حتى الآن إلى 15%.
 وتواصل إدارة الصحة العامة متابعة تطبيق المخابز الشعبية العاملة والموزعة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة لهذه المبادرة  والتي تم على إثرها تعميم أهم الاشتراطات للعمل على تنفيذها في المخابز، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور المستهلك وجودة المنتجات.
وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن مبادرة تحسين خدمات مخابز (التنور) التي أطلقتها واعتمدتها الإدارة منذ شهر مارس من العام الجاري تتضمن عدداً من الاشتراطات والتي تتمثل في اعتماد تصميم جديد يراعي اشتراطات سلامة الأغذية، ويمنع ويقلل من فرص التلوث التبادلي، ويعزز المسار التتابعي للعمليات، وتطبيق أعلى معايير النظافة الشخصية للعاملين، وتصميم نظام تدريب متخصص للعاملين في هذه المنشآت يراعي ثقافة ولغة الفئة التي تزاول هذه الأنشطة».
وذكرت أن إمارة رأس الخيمة تضم 81 مخبزاً شعبياً، ويتم على إثر المبادرة قيام المراقبين التابعين إلى إدارة الصحة العامة بزيارتها بشكل دوري لدعوتها لتنفيذ متطلبات المبادرة، والتحقق من مدى تطبيق الأخرى الماضية في ذلك، للارتقاء بالمستوى المقدم داخل المنشآت للمستهلكين.

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