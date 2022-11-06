المري يكرّم شركاء مركز المرونة

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين لمركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لمساهمتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز في مجال إدارة الأزمات وإنجاح تنفيذ تمارين وسيناريوهات التدريب في شرطة دبي، بحضور العميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.

وتقدم الفريق المري بالشكر إلى المكرمين، مؤكداً أن علاقة الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين تساهم في تحقيق أهداف وطموحات إمارة دبي الدائمة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأمنية والشرطية التي تنعكس على أمن المجتمع.