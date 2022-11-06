قنصلية كازاخستان تحتفي بـ 30 عاماً من العلاقات

دبي (وام)

نظمت القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم، حفلاً قدمته الفرقة الموسيقية الكازاخية، بمناسبة مرور 30 عاماً من العلاقات المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

وحضر الحفل الشيخ عبدالله بن علي النعيمي، والشيخ راشد بن جمال النعيمي وروان جوما بيك قنصل عام كازاخستان لدى الدولة، وعدد من القناصل المعتمدين لدى الدولة، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، والمهندسة مريم بن ثاني عضو مجلس الإدارة، وعدد من أبناء الجالية الكازاخية.

وقدمت فرقة كازاخية مكونة من طلبة وطالبات من كازاخستان، خلال الحفل، ألحاناً على آلة «الدومبرا» التراثية، التي خصص المتحف الوطني الكازاخي في مدينة «أستانا» صالات كبيرة لعرض تاريخها، وأنواع وأحجام والأشكال المختلفة لتلك الآلة الموسيقية لأهميتها في التراث الكازاخي.

وقال روان جوما بيك قنصل عام كازاخستان لدى الدولة: إن الحفل الموسيقي الوطني الكازاخي يأتي بمناسبة الذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودولة الإمارات، ومرور 25 عاماً على افتتاح القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية.

وأكد القنصل أنه على مدى ثلاثة عقود، شهد العالم تغيرات كبيرة في القياس الإقليمي والعالمي، وفي العلاقات بين الدول، على الرغم من ذلك فإن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة ظلت دائماً ثابتة، منوهاً بأنه بفضل الدعم المتبادل والإرادة السياسية الراسخة لقادة البلدين أُقيمت علاقات ثقة وصداقة بين البلدين، وتظل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المتبادلة مجالات رئيسية للتعاون بين البلدين، كما يستمر العمل النشط لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.

وأضاف: إن التعاون التجاري والاقتصادي هو العنصر الأهم في العلاقات الكازاخية الإماراتية، باعتبار دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه على الرغم من جائحة «كورونا» تمكن بلداناً من الحفاظ على العلاقات التجارية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2021 رقماً قياسياً - 709 ملايين دولار، بينما بلغت الصادرات من كازاخستان إلى الدولة 634 مليون دولار، والواردات 75 مليون دولار.

وتابع «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية استثمر رواد الأعمال الإماراتيون حوالي 2.7 مليار دولار في كازاخستان، فيما بلغ حجم الاستثمارات الكازاخية في الإمارات أكثر من مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أنه في العام الماضي، ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 43% إلى 243.4 مليون دولار».