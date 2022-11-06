«الخارجية» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين في القطاع الصحي

أبوظبي (وام)

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حفلي تكريم لأبرز شركائها الاستراتيجيين من القطاع الصحي الإماراتي، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تعزيز عمل الوزارة ودفع جهود الدبلوماسية الإماراتية والقطاع القنصلي في خدمة مواطني الدولة المتواجدين في الخارج.

وفي مستهل حفل التكريم، الذي أقامته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مقرها بأبوظبي، رحّب خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز الشراكة المستدامة بين الوزارة وشركائها في سبيل خدمة مصالح الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مختلف المجالات. وشكر بالهول فريق عمل دائرة الصحة في أبوظبي الذي تميّز بتعاونه وعمله مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتوفير الخدمات الصحية المتميزة للمواطن الإماراتي المتواجد خارج الدولة وضمان حصوله على الخدمات الصحية في أي مكان.

وفي معرض كلمته خلال حفل تكريم الشركاء في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، شكر بالهول فريق وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعاونهم مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تفعيل الآلية الموحدة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لمواطني الدولة في الخارج، كما شكر فريق هيئة الصحة بدبي لتعاونه وعمله مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة ما يقارب 500 مواطن مصاب بـ«كوفيد- 19» في الخارج من خلال خدمة طبيب لكل مواطن. وأكّد بالهول أن الشراكة التي جمعتنا، من جهات حكومية واتحادية ومحلية، هي أساس النجاح والإنجاز والتقدم الذي صبّ في تعزيز المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق التنمية المستدامة والتميز ووضعها في الصدارة وفي مقدمة الدول في تقديم الخدمات القنصلية ورعاية المواطنين في الخارج». وقال:« لنا أن نسعد بما حققناه معاً من إنجازات مهمة ضمن إطار الخدمات القنصلية التي تقدّمها دولة الإمارات لمواطنيها بهدف تحقيق الرؤية الوطنية. إنه هذا الإدراك، وهذا الاستشراف للمستقبل، الذي يُحَتِّم علينا جميعاً، أن نُعَزِّز من تنسيقنا، ونوثق من شراكاتنا على المستوى الخارجي.

وأؤكد أن هذه الشراكة هي المحرك الذي يمكنه أن يدفع مسيرتنا التنموية قدماً لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية معاً وتجديد العزم على العمل معاً لخدمة وطننا».