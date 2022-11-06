محمد بن راشد: مكاسب «إكسبو» خبرة عالمية اكتسبناها عبر كوادرنا
محمد بن راشد: مكاسب «إكسبو» خبرة عالمية اكتسبناها عبر كوادرنا
6 نوفمبر 2022 18:59
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، منح وسام «إكسبو 2020 دبي» لـ 40 ألف مشارك أسهموا في نجاح استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي، من كافة القطاعات العسكرية والمدنية وقطاع الخدمة الوطنية والمتطوعين وفرق العمل، وذلك تقديراً لجهودهم وأعمالهم المتميزة طوال فترة انعقاد المعرض وما سبقها من تحضيرات واستعدادات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا اليوم منح «وسام إكسبو» لـ40 ألفاً من كوادرنا الوطنية من مدنيين وعسكريين والذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات. وأكبر مكاسب إكسبو هي الخبرة العالمية التي اكتسبناها عبر كوادرنا».
وأضاف صاحب السمو حاكم دبي: «40 ألفاً من كوادرنا الوطنية المميزة أسهموا في نجاح استضافة دولتنا لهذا الحدث الاستثنائي.. فخورون بهم وواثقون بقدرتهم على صناعة مستقبل أفضل».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الجهود والإنجازات التي حملها إكسبو 2020 دبي، كأول حدث عالمي يقام في المنطقة، حيث قال سموه: «مرة جديدة، أثبتت دولة الإمارات قدرتها على إبهار العالم من خلال تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميز.. كوادرنا الوطنية نجحت بمثابرتها وعزيمتها في تقديم تجربة استثنائية للجميع على الرغم من صعوبة تداعيات الأزمة الصحية العالمية».
وجاء قرار اعتماد منح وسام إكسبو2020 في مبادرة من سموه تجاه كل من أسهم في إنجاح «إكسبو 2020 دبي»، من القطاعات العسكرية والشرطة وقطاع الخدمة الوطنية، إلى جانب المتطوعين وفرق العمل، تقديراً لما قدّموه من جهود جبارة خلال فترة انعقاد الحدث وما سبقها من مرحلة تحضيرية استمرت لسنوات طويلة من العمل والمثابرة لتقديم تجربة متميزة لجميع زوار الحدث والدول المشاركة فيه.
وكان صاحب السمو، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر مؤخراً القانون رقم (20) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997 بشأن الأوسمة والأنواط والشّارات بقوة شرطة دبي، حيث نصّ القانون على استبدال نصيّ المادتين (5) و(9) من القانون رقم (10) لسنة 1997، بنصين جديدين يتعلقان بتحديد الأوسمة، والأنواط والشارات، وطبقاتها.
وبحسب القانون الجديد، قسمت الأوسِمة إلى عدة فئات شملت «وسام الإقدام» (من طبقة واحدة)، و«وسام شُرطة دبي» (من خمس طبقات)، و«وسام الخدمة المُخلِصة» (من طبقتيْن)، و«وسام اليوبيل الذّهبي لشُرطة دبي» (من طبقة واحدة) وتكون من الذّهب، و«وسام إكسبو 2020 دبي» (من طبقة واحدة) وتكون من الذّهب.
وتفصيلاً، يجيز القانون منح «وسام إكسبو 2020 دبي» لمنتسبي القوّة من عسكريين ومدنيين، كما يجوز منحه لأفراد الجمهور والعسكريين من خارج القوّة، مِمّن أدّوا خدمات جليلة أو قاموا بأعمال مُتميّزة أثناء استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي.
وكانت دولة الإمارات قد استضافت معرض إكسبو 2020 دبي في إمارة دبي من الفترة بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، مسجلةً فصلاً جديداً ونجاحاً عالمياً يضاف لمسيرة إنجازات الدولة، حيث استطاعت أن تجمع 192 دولة كل في جناحها، للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على 170 عاماً.
كما سجل إكسبو 2020 دبي، والذي أقيم للمرة الأولى في تاريخه على أرض دولة عربية، زيارة أكثر من 24 مليون شخص من مختلف الدول، خلال ستة أشهر، على الرغم من أنه كان أول حدث عالمي بهذا الحجم منذ بداية جائحة كورونا.