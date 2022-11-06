إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022 18:50
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: « بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة».