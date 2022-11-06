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إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة

إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022 18:50

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: « بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة».

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