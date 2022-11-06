الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
أرشيفية
6 نوفمبر 2022 17:24
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، أن لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد، اختياري. وقالت «الهيئة» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بالنسبة للمساجد والمصليات، فإننا نعلن أيضاً عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية، إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار». وأضافت: «سيكون لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختيارياً، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً».