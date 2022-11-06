شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة بمخاطر المخدرات

نفذت شرطة أبوظبي محاضرات توعية حول أضرار المخدرات وأثرها على الأسرة والمجتمع، ضمن حملة التوعية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار «فرصة أمل» لطلبة وطالبات جامعة الإمارات في مبنى إدارة مكافحة المخدرات -العين.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية التصدي لآفة المخدرات خصوصاً لطلبة الجامعات والمدارس.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع لرفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من أضرار المخدرات ..لافتاً إلى الحرص المستمر على تكثيف حملات التوعية والمبادرات والورش والبرامج التي تسهم في حماية الشباب من هذه الآفة.
وقال المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات إن المخدرات تعتبر من أشد الآفات فتكاً بالمجتمعات والإنسانية ..مشيراً إلى الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجهات الأمنية والشرطية المعنية بمكافحة الآفة وملاحقة مروجيها.
وأوضح أن هناك دائما فرصة أمل متاحة لتدارك مخاطر الإدمان قبل وقوعها من خلال نشر وتعزيز الوعي بمخاطرها وانعكاساتها السلبية على المتعاطين ..مشيراً إلى توفر الفرصة للعلاج من الإدمان والاندماج بعد العلاج بصورة طبيعية في المجتمع.
وحث الطلاب والطالبات على الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة تتعلق بالمخدرات قد يصادفونها في حياتهم اليومية والجامعية من خلال قنوات التواصل التي وضعتها شرطة أبوظبي للتعامل معها بسرية تامة، تطبيقا للقانون الذي يعفي المتعاطي من العقوبة في حال تقدم المتعاطي بطلب العلاج من الإدمان.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تنفذ على مدار العام، العديد من حملات التوعية والفعاليات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالمؤسسات التعليمية، وتشارك في مجالس المواطنين بمختلف مناطق الإمارة لتعزيز الوعي بخطورة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع.
وتعرف الطلبة والطالبات على أهداف حافلة بادر "المتنقلة التابعة لمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي ودورها في توعية الشباب بمخاطر المخدرات كما تمثل قدرة شرطة أبوظبي على مواكبة والمستجدات وتحقيق أهداف المنظومة الشرطية، وارتقائها وفق نهج حضاري يكرّس السعي للمحافظة على الشباب درع الوطن وحصنه المنيع.
وتقدم حافلة بادر البرامج التخصصية في مجال التثقيف بالمؤثرات العقلية، مثل المؤشرات التي يتم خلالها الكشف المبكر للمتعاطي، وطرق العلاج الطوعي من الإدمان والرد على الاستفسارات، وتقديم النصح للشباب وأقرانهم وذويهم حول مخاطر المخدرات إلى جانب غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والنشء.
وكانت شرطة أبوظبي أطلقت وبالتعاون مع الشركاء الإصدار الثالث من الحملة التوعوية الشاملة، لمكافحة المخدرات تحت شعار "فرصة أمل" بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية التكاتف بين الأسرة والجهات المختصة لحماية الأبناء من خطر الوقوع في براثن المخدرات، والوقاية من آثارها المدمرة للشباب والأسرة والمجتمع.
ويشارك في الحملة دائرة القضاء ودائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، والاتحاد النسائي العام، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، والمركز الوطني للتأهيل، ونادي تراث الإمارات، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.