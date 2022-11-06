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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري في أبوظبي

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري في أبوظبي
6 نوفمبر 2022 12:29

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة إيجناتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري وآفاق تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. كما تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر تجاه عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفخامة إيجناتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية على بروتوكول بين البلدين لتعديل الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

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