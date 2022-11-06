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عبدالله بن زايد يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة خارجية كندا

عبد الله بن زايد
6 نوفمبر 2022 11:59

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزيرة خارجية كندا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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