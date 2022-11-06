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عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد يستقبل لافروف ويبحثان الشراكة الاستراتیجیة الإماراتیة الروسیة
6 نوفمبر 2022 11:47

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال استقباله في أبوظبي معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير خارجية اليونان ..مؤكدا الحرص على تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.
 

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