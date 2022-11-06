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الإمارات

محمد بن راشد يعتمد منح "وسام إكسبو" لـ40 ألفاً من الكوادر الوطنية

محمد بن راشد
6 نوفمبر 2022 11:16

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم منح "وسام إكسبو" لـ40 ألفاً من الكوادر الوطنية من مدنيين وعسكريين والذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات.

وقال سموه عبر تويتر:"اعتمدنا اليوم منح "وسام إكسبو" لـ40 ألفاً من كوادرنا الوطنية من مدنيين وعسكريين والذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات . أكبر مكاسب إكسبو هي الخبرة العالمية التي اكتسبناها عبر كوادرنا".

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