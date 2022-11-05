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سعود القاسمي: بناء الكوادر ركيزة أساسية في نهج رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة في صورة جماعية مع الوفد (وام)
6 نوفمبر 2022 03:06

رأس الخيمة (وام)

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن بناء الكوادر البشرية الشابة وصقل مهاراتهم، وتوفير مقومات نجاحهم، ركائز أساسية في النهج التنموي لرأس الخيمة، لمواصلة مسيرة الازدهار والتطور، وصناعة الغد المشرق القائم على اقتصاد المعرفة.
جاء ذلك، خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من «كلية هارفارد للأعمال» بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية، برفقة ريتشارد ستيل، الرئيس التنفيذي لشركة «بارسك فنتشرز»، واوتساف سيث، المدير العام لمجموعة فورسايت للخدمات المحدودة. 
ورحب سموه بالوفد، وتبادل معهم الأحاديث حول مشاريع ومبادرات كلية هارفارد للأعمال، وإسهاماتها في تطوير اقتصاد المعرفة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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وقال سموه: «لدينا رؤى واستراتيجيات واضحة وخطط عملية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، واستقطاب أصحاب المواهب والعقول القادرة على الابتكار والإبداع وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور، والإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومرن يتكيف مع المتغيرات العالمية لتعزيز التنمية المستدامة».
وأضاف سموه: «هدفنا الأسمى بناء الإنسان، والارتقاء بجودة حياة أفراد مجتمعنا في مختلف المجالات، ونؤمن بأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تطوير مخرجات التعليم، بما يعزز مكانة رأس الخيمة وإسهامها في ترسيخ حضور الإمارات وتنافسيتها في جميع القطاعات الحيوية». 
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأكاديمي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

سعود القاسمي
رأس الخيمة
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