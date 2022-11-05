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حاكم عجمان يحضر أفراح آل النعيمي وآل القاسمي

حاكم عجمان لدى حضوره الحفل يرافقه عمار النعيمي (وام)
6 نوفمبر 2022 03:06

عجمان (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صقر بن راشد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ حميد بن صقر بن راشد النعيمي إلى كريمة الشيخ خالد بن راشد بن حميد القاسمي، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.
وحضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

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كما حضر الحفل الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والمدعوين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين. وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنيين للعريسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وقدم الشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي وآل القاسمي والعروسين وذويهما.. فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.
من جانبهم، أعرب ذوو العريس والعروس عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده حفل الزفاف ومشاركة سموهما أفراحهم والتي أضفت مزيداً من البهجة والسرور على نفوسهم مقدرين لسموهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهما وإخوانهما من المواطنين، داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.

عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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