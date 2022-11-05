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بلدية الظفرة تنجز مشاريع خدمية لأصحاب الهمم

بلدية الظفرة تنجز مشاريع خدمية لأصحاب الهمم
6 نوفمبر 2022 03:06

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مجموعة من المشاريع الخدمية التي تراعي متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم في كل مدن منطقة الظفرة، وتساهم في إسعادهم وتعزيز معايير جودة الحياة، وتقديم مرافق خدمية تلبي التطلعات والاحتياجات كافة.
وتضمنت المشاريع والخدمات التي تم تنفيذها وتوفيرها لأصحاب الهمم في منطقة الظفرة، إنشاء ممر حركة خاص لأصحاب الهمم وكبار المواطنين على شاطئ المرفأ، لتمكينهم من الوصول إلى أقرب نقطة للشاطئ بكل سهولة ويسر.
وفي مدينة زايد، تم تنفيذ أول حديقة خاصة لأصحاب الهمم بهدف توفير خدمات متميزة لهم، وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم باللعب والترفيه والاستمتاع في بيئة صديقة متكاملة متاحة للجميع، وتضمنت ملعباً خاصاً بالكراسي المتحركة مظللاً حسب المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مجمع ألعاب أطفال يغطي كل الحالات والاحتياجات.
وتراعي البلدية عند تنفيذ مشاريع الحدائق في مختلف المدن توفير خدمات ومرافق تناسب احتياجات أصحاب الهمم لمنح الأطفال من تلك الفئة الغالية، فرصة مشاركة أقرانهم من الأطفال اللعب واللهو وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة للأطفال أصحاب الهمم.
وتقوم بلدية الظفرة بتهيئة البنية التحتية في كل المرافق والمباني التابعة لها في جميع مدن منطقة الظفرة، بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا لاستيعاب أصحاب الهمم، وتسهيل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، بما يناسب احتياجات تلك الفئة الغالية، ويساهم في سهولة حركتهم واستخدامهم لمرافق البلدية المختلفة بكل سهولة ويسر.

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أفضل الخدمات
تحرص بلدية الظفرة على توفير أفضل الخدمات لأصحاب الهمم وتسهيل الإجراءات كافة لهم، حيث تراعي عند تنفيذ المشاريع الخدمية بالحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال تخصيص مناطق ألعاب خاصة لهم في الحدائق بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة.

الظفرة
بلدية الظفرة
أصحاب الهمم
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