«الأرصاد» يحتفي باليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي

أبوظبي (وام)

احتفى المركز الوطني للأرصاد، أمس، باليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي والذي يعد فرصة للدعوة إلى الحد من أخطار تسونامي على الصعيد العالمي، في سياق أمن الدول المطلة على المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

وتُعد أمواج تسونامي واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً وخطورة.. وقد خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لرفع مستوى الوعي بأهمية التثقيف بشأن موجات تسونامي، لضمان أن تتصرف المجتمعات بشكل حاسم ودون ذعر عندما تصل تحذيرات تسونامي إليها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «إن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية والزلازل في مختلف دول العالم ومساهمتها الفاعلة تعد ركيزةً أساسية للحد من تبعات أمواج تسونامي وحماية ملايين الأرواح والممتلكات».