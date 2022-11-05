«محاكم رأس الخيمة» تكرم آباء وأمهات الموظفين

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة مبادرة كرم فيها كافة آباء وأمهات موظفي المحاكم، من خلال إرسال رسالة لهم سُلّمت بأيديهم، تم توجيه كلمة شكر وثناء على دورهم الكبير في تنشئة أبنائهم ووصولهم لهذا المستوى من التميز، وتضمنت كذلك التقدير والاعتزاز بأبنائهم العاملين لدى المحاكم.

وأكد المستشار الخاطري أن تميز الموظفين وتفانيهم ونجاحهم في العمل ما كان ليتحقق لولا جهود آبائهم الذين يعود لهم الفضل الرئيسي في وصول أبنائهم الموظفين لهذا المستوى، فكان من الواجب توجيه الشكر لهم باعتبارهم أساس نجاح وتطوير أبنائهم، وعلى إثر ذلك تم توجيه رسالة شكر وتقدير إلى كل أب وأم.