عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزراء خارجية تركيا وباكستان وليتوانيا وإثيوبيا

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا.

تم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما ناقش سموه ومعالي وزير الخارجية التركي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأمن الغذائي والطاقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ سموه معالي مولود تشاووش أوغلو على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي مولود تشاووش أوغلو، مؤكداً الحرص على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة، بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين، ويعود بالخير على شعبيهما. حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي بيلاوال بوتو زردار وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما استعرض الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بيلاوال بوتو زردار، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تشهده مستويات التعاون المشترك من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أكد معالي بيلاوال بوتو زردار على عمق العلاقات الإماراتية الباكستانية وحرص البلدين الصديقين وقيادتيهما على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. حضر اللقاء معالي حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية الإماراتية الليتوانية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. كما تناولت مباحثات الجانبين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي غابرييليوس لاندسبرغيس، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ومتنامية، وهناك حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.

من جانبه، أكد معالي غابرييليوس لاندسبرغيس على عمق العلاقات الإماراتية الليتوانية، وتطلع بلاده إلى تنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، على اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليتوانيا. كما وقع الجانبان على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين. ووقع سموه ومعالي وزير الخارجية الليتواني على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

كما، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله في أبوظبي، معالي دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين.

كما ناقش سموه ومعالي دمقي مكونن عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإعلان اتفاق السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، مشيداً بجهود الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية في التوصل لهذا الاتفاق الذي يدعم تطلعات إثيوبيا وشعبها الصديق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أعرب سموه - خلال لقائه معالي دمقي مكونن - عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة الإماراتية الإثيوبية، وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.