«الكيمياء السريرية» يستعرض مستجدات تقنيات المختبرات الطبية

دبي (الاتحاد)

أشاد الخبراء المشاركون في مؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية - الشرق الأوسط 2022 الذي انطلق في دبي أمس، بالمستويات العالمية المطبقة في مختبرات الإمارات في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، إلى جانب الاستعانة بأحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الأجهزة الآلية والتقنيات المعملية الحديثة، علاوة على استقطاب أفضل الكوادر الفنية والطبية.

وثمَّن المشاركون في المؤتمر - الذي يستمر ليومين تحت إشراف وتنظيم من مختبرات لايف دياجنوستكس - بالجهود الكبيرة التي تنفذها المؤسسات الصحية الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي والمتعلقة بتوسيع نطاق الفحوصات المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» منذ بداية الجائحة وعلى مدار نحو 3 أعوام متتالية، مشيرين إلى أن تلك الخطوة أسهمت في أن تحقق الإمارات أرقاماً عالمية في مجال مجابهة جائحة «كوفيد- 19».

وأشاروا إلى أن الدولة تعاملت باحترافية مع متطلبات المختبرات في القطاع الخاص ليكون شريكاً في مجابهة الأزمة، حيث منحته التسهيلات في استقطاب الكوادر المؤهلة والأجهزة الحديثة والمواد الخام المستخدمة لمجابهة الجائحة، إضافة إلى التدريب والتأهيل والشراكة مع القطاع الحكومي.

وقال الدكتور حسام فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبرات لايف دياجنوستكس، «الشريك الاستراتيجي للمؤتمر»: إن التفكير في إقامة هذا المؤتمر بعد جائحة «كوفيد- 19»، جاء لتحقيق أقصى استفادة للأطباء والفنيين والمختصين في الإمارات والدول العربية والشرق الأوسط عموماً، من خلال الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية، خاصة أن التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها طب المختبرات تحتم علينا اطلاعهم على أحدث التوجهات العالمية والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بالمختبرات والكيمياء السريرية.

وأضاف فؤاد، الذي قدم محاضرة متكاملة حول جهود الإمارات في احتواء جائحة «كوفيد- 19» ودور المختبرات الطبية في ذلك، إن الإمارات قدمت تجربة تحتذى في التعامل مع الجائحة، فعلى صعيد المختبرات والفحوصات، فقد تم إشراك القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات إلى المختبرات في الدولة، سواء من خلال تسهيل سرعة استقطاب كوادر متخصصة أو تقنيات حديثة أو أجهزة مساعدة، لافتاً إلى جهود هيئة الصحة دبي في دعم إقامة مؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية - الشرق الأوسط 2022.

خبراء

لفت الدكتور حسام فؤاد إلى أن المؤتمر يضم نخبة من الخبراء والمختصين في علوم المختبرات حول العالم من الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك خبراء المنطقة، كما سجل اليوم الأول حضور 950 مختصاً في علوم المختبرات من الإمارات ودول الخليج للاطلاع على المستجدات العالمية، سواء من خلال الأبحاث العلمية أو التقنيات الحديثة المستخدمة.

وأضاف: إن المؤتمر يغطي العديد من الموضوعات من خلال 22 محاضرة علمية و8 ورش عمل، إضافة إلى 18 شركة عارضة لأحدث تقنيات المختبرات، ويتناول أحدث التطورات في مجال جودة التحاليل الطبية والتي تهدف إلى إحداث توحيد وتناسق في العملية التشخيصية وتقليل نسبة الأخطاء المختبرية، وأيضاً تحسين سبل التواصل بين المختبر والأطباء والتحديات التي واجهت مختصي وأطباء المختبرات خلال الجائحة وطرق التغلب عليها.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا بدير، المدير الطبي التنفيذي لمختبرات لايف دياجنوستكس، وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية طب المختبرات، حيث إن قرارات الأطباء تعتمد بنسبة تفوق الـ 80% على نتائج المختبر، مما يعظم من شأن ضرورة الارتقاء الدائم بالمختبرات، حيث إن عدم ضمان إلمام أطباء المختبرات بكافة الطرق الحديثة لأساليب الفحص والتشخيص قد يؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على المريض والطبيب والمختبرات.

وأوضحت بدير أن المؤتمر الخاص بالشرق الأوسط - والذي تقام نسخته الأصلية في الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من 70 عاماً - يعرض نظرة شاملة حول أبرز المستجدات في مجال طب المختبرات السريرية من خلال استضافة مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين من دول حول العالم والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا ومصر والسعودية

وجرى خلال اليوم الأول للمؤتمر استعراض أحدث التطورات التقنية في مجال المختبرات الطبية وأحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص وانتقاء العلاج المناسب بناء على البصمة الجينية للمريض، مما يسهم بشكل كبير في ضمان الاستجابة المثلي للعلاج وتحسين نوعية حياة المرضى.



