انطلاق أعمال مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ اليوم

شرم الشيخ (الاتحاد)

تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، والتي تستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

تستعرض الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «cop27»، منجزاتها في العمل المناخي، وسجلها الحافل في الانتقال في قطاع الطاقة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية ومتعددة الأطراف، وتعزيز احتواء الجميع في العمل المناخي، وإرساء الأرضية المناسبة لاستضافة «cop28» في الإمارات العام المقبل، حيث تعمل - عبر شراكتها الوثيقة مع مصر - على ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري «cop27» و«cop28»، لتعزيز ودعم العمل المناخي، وزيادة الوعي العالمي برؤية الإمارات، وحفز المسار الإماراتي الريادي نحو الاستدامة والعمل المناخي.

وكشفت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، في بيان، عن أن المؤتمر يتضمن ثلاث فعاليات رئيسة، تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر اليوم، والثانية افتتاح قمة الزعماء غداً الاثنين، والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

وتعقد جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ «كوب 26» ألوك شارما، يجري بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس «كوب 26» إلى رئيس «كوب 27»، على أن يعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوصفه رئيساً لمؤتمر «كوب 27».

ويتحدث، خلال الجلسة الإجرائية أيضاً، سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهوسونج لي، رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي.

ويتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد غداً، عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، يلقي الزعماء المشاركون فيها كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، على أن تعقد 3 موائد مستديرة أيضاً للزعماء المشاركين في الثامن من نوفمبر.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن قمة المُناخ في شرم الشيخ يجب أن تعيد العالم إلى المسار الصحيح نحو خفض الانبعاثات الكربونية، داعياً الدول المتقدمة إلى تعزيز خططها المناخية الوطنية.

وحذر من أن الفيضانات والجفاف والحرائق تؤدي إلى تدمير الحياة وسبل العيش حول العالم، وتزداد الخسائر والأضرار الناجمة عن حالة الطوارئ المناخية سوءاً يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أن نافذة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة تغلق بسرعة، ولابد من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 في المئة العقد الجاري.