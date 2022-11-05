الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرم الشيخ تستقبل «قمة المناخ» بالتحول الأخضر والرقمنة

شرم الشيخ تستقبل «قمة المناخ» بالتحول الأخضر والرقمنة
6 نوفمبر 2022 03:05

شرم الشيخ (وام)
 
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجاهزية التامة لانطلاق مؤتمر الأطراف «cop27»، اليوم، في شرم الشيخ، بعد أن تحولت إلى مدينة خضراء ذكية رقمية مؤمّنة.
واستعرض فودة، من مكتبه بمدينة شرم الشيخ، الجهود التي جرى إنجازها لاستضافة «COP27»، وأوضح أنه تم إعادة تخطيط شرم الشيخ وتوسعتها ورصف أكثر من 230 كيلومتراً، واعتماد النقل الذكي والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والمساحات الخضراء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين مسافر سنوياً، وذلك خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر من العام الجاري.
أشاد محافظ جنوب سيناء بتضافر الجهود لوضع شرم الشيخ على الخريطة العالمية لتصبح محط أنظار العالم، مشيراً إلى أن المدينة بها أكثر من 1000 كاميرا متصلة بشبكة الرصد الأمني لتحقيق أعلى معايير الأمن ومتابعة كل المدينة على مدار الساعة.
ونوه بارتداء سائقي التاكسي زياً موحداً، لافتاً إلى تطوير سيارات التاكسي وفق النظم الحديثة موفرة الدفع الإلكتروني، مع توافر كاميرات داخل التاكسي تحمي الراكب والسائق من أي تجاوزات. 
 وقال، إن عمليات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تضمنت رفع كفاءة الفنادق وتشغيل أكثر من 90 في المئة منها بالطاقة الشمسية، وتوفير «إنترنت» فائق السرعة، ومحطات شحن الباصات بالكهرباء عبر 10 محطات توفر «البنزين والغاز والكهرباء»، و18 نقطة شحن في الفنادق والمواقف. 
وأضاف فودة، أنه جرى تشغيل 260 حافلة نقل عام، منها 140 حافلة تعمل بالكهرباء، ويتوافر لها 140 شاحناً، إذ يمكن شحن كل الحافلات دفعة واحدة و120 حافلة تعمل بالغاز وتنقل جميعها الركاب مجاناً، وتتحرك على مدار الساعة من وإلى مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، فيما تم تحويل 800 تاكسي إلى العمل بالغاز بدلاً عن البنزين.  وأشار إلى أن عمليات التطوير التي تمت خلال العام الجاري شملت إنشاء ممشى سياحي عالمي بطول 12 كيلومتراً، في الاتجاهين تضمن 3 مناطق ممشى «الدراجات التشاركية»، والتي تعمل بالبطاقة الذكية، والممشى السياحي، ومحال تقديم الخدمات والسلع الغذائية والاستهلاكية. 
وكشف محافظ جنوب سيناء عن توجه مصر لإقامة مهرجان عربي ودولي للهجن والتراث في يناير 2023، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين وإقامة مهرجان الهجن العالمي في يناير 2020. 
وأوضح، أن الدورة المقبلة من مهرجان الهجن ستقام برعاية رئيس الجمهورية، وتتضمن مسابقات للهجن ومنصة للترويج لتراث وثقافات الدول المشاركة. 
وذكر أن الرسالة التي تقدمها مصر للعالم خلال «cop27» تتركز في تقديم نموذج للمدن الصديقة للبيئة، وأن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق المنجزات بالعمل الجماعي، منوهاً إلى بدء التوجه لتحويل مدن جديدة في مصر إلى مدن خضراء خلال الفترة المقبلة، منها الغردقة والأقصر وغيرهما من المدن تحت شعار «تحول للأخضر».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يشارك في مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ
انطلاق "كوب 27 "من أجل المناخ في شرم الشيخ
شرم الشيخ
مصر
قمة المناخ
الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
الرياضي
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©