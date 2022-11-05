شرم الشيخ تستقبل «قمة المناخ» بالتحول الأخضر والرقمنة

شرم الشيخ (وام)



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجاهزية التامة لانطلاق مؤتمر الأطراف «cop27»، اليوم، في شرم الشيخ، بعد أن تحولت إلى مدينة خضراء ذكية رقمية مؤمّنة.

واستعرض فودة، من مكتبه بمدينة شرم الشيخ، الجهود التي جرى إنجازها لاستضافة «COP27»، وأوضح أنه تم إعادة تخطيط شرم الشيخ وتوسعتها ورصف أكثر من 230 كيلومتراً، واعتماد النقل الذكي والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والمساحات الخضراء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين مسافر سنوياً، وذلك خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر من العام الجاري.

أشاد محافظ جنوب سيناء بتضافر الجهود لوضع شرم الشيخ على الخريطة العالمية لتصبح محط أنظار العالم، مشيراً إلى أن المدينة بها أكثر من 1000 كاميرا متصلة بشبكة الرصد الأمني لتحقيق أعلى معايير الأمن ومتابعة كل المدينة على مدار الساعة.

ونوه بارتداء سائقي التاكسي زياً موحداً، لافتاً إلى تطوير سيارات التاكسي وفق النظم الحديثة موفرة الدفع الإلكتروني، مع توافر كاميرات داخل التاكسي تحمي الراكب والسائق من أي تجاوزات.

وقال، إن عمليات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تضمنت رفع كفاءة الفنادق وتشغيل أكثر من 90 في المئة منها بالطاقة الشمسية، وتوفير «إنترنت» فائق السرعة، ومحطات شحن الباصات بالكهرباء عبر 10 محطات توفر «البنزين والغاز والكهرباء»، و18 نقطة شحن في الفنادق والمواقف.

وأضاف فودة، أنه جرى تشغيل 260 حافلة نقل عام، منها 140 حافلة تعمل بالكهرباء، ويتوافر لها 140 شاحناً، إذ يمكن شحن كل الحافلات دفعة واحدة و120 حافلة تعمل بالغاز وتنقل جميعها الركاب مجاناً، وتتحرك على مدار الساعة من وإلى مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، فيما تم تحويل 800 تاكسي إلى العمل بالغاز بدلاً عن البنزين. وأشار إلى أن عمليات التطوير التي تمت خلال العام الجاري شملت إنشاء ممشى سياحي عالمي بطول 12 كيلومتراً، في الاتجاهين تضمن 3 مناطق ممشى «الدراجات التشاركية»، والتي تعمل بالبطاقة الذكية، والممشى السياحي، ومحال تقديم الخدمات والسلع الغذائية والاستهلاكية.

وكشف محافظ جنوب سيناء عن توجه مصر لإقامة مهرجان عربي ودولي للهجن والتراث في يناير 2023، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين وإقامة مهرجان الهجن العالمي في يناير 2020.

وأوضح، أن الدورة المقبلة من مهرجان الهجن ستقام برعاية رئيس الجمهورية، وتتضمن مسابقات للهجن ومنصة للترويج لتراث وثقافات الدول المشاركة.

وذكر أن الرسالة التي تقدمها مصر للعالم خلال «cop27» تتركز في تقديم نموذج للمدن الصديقة للبيئة، وأن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق المنجزات بالعمل الجماعي، منوهاً إلى بدء التوجه لتحويل مدن جديدة في مصر إلى مدن خضراء خلال الفترة المقبلة، منها الغردقة والأقصر وغيرهما من المدن تحت شعار «تحول للأخضر».