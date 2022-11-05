إيمانويل ماكرون يزور مصر اليوم لحضور «كوب27»

باريس (الاتحاد)

أعلن قصر الإليزيه، أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور مصر اليوم، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27».

وتأتي زيارة ماكرون في وقت أبكر مما كان مقرراً، بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه في ضوء إلغاء بدء السباق «طريق روم» في نهاية الأسبوع، سيتوجه الرئيس للمشاركة في «كوب27»، بعدما كان مقرراً أن يذهب غداً.

وأرجئ انطلاق السباق الشهير الذي كان مقرراً، اليوم في سان مالو في اتجاه غوادلوب، إلى الثلاثاء أو الأربعاء بسبب الطقس.

وأشارت الرئاسة إلى أن «الرئيس لن يتمكن من حضور انطلاق السباق الأسبوع المقبل، بسبب التزامات سابقة».

وسيجمع إيمانويل ماكرون ممثلي 50 موقعاً صناعياً تنبعث منها معظم غازات الدفيئة في فرنسا، يوم الثلاثاء، لتشجيعهم على تسريع عملية التخلّص من الكربون عقب قمة «كوب27».

ويتوقع أن تطرح في مناقشات قمة شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين مسألة التعويضات المالية عن «الخسائر والأضرار»، التي لحقت بالدول الفقيرة بسبب تغير المناخ.

وفي مقطع فيديو نُشر صباح، أمس، على «تويتر»، دعا ماكرون مواطنيه إلى «طرح أسئلتهم عليه بشكل مباشر» و«تقديم أفكارهم» حول «التحدي البيئي» الذي يواجهه العالم، من خلال إضافة تعليق على رسالته أو عن طريق نشر مقاطع فيديو بأنفسهم.

وأكد أنه في ما يتعلّق بالغذاء والسكن والمواصلات والطاقة «أنتظر أسئلتكم، وسأجيب عنها الأسبوع المقبل هنا أيضاً بطريقة مباشرة».