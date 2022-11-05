الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أستراليا ودول المحيط الهادئ تتقدم بطلب لاستضافة قمة المناخ

أستراليا ودول المحيط الهادئ تتقدم بطلب لاستضافة قمة المناخ
6 نوفمبر 2022 03:05

سيدني (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة توجه رسالة مفتوحة لماسك
انطلاق أعمال مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ اليوم

كشف وزير الطاقة الأسترالي، أمس، عن أن بلاده ستقدم طلباً مع دول المحيط الهادئ لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في عام 2026، إذ تسعى حكومة العمال الجديدة إلى وضع البلاد كقوة للطاقة المتجددة على المسرح العالمي.
كما أعادت الحكومة دور سفيرة تغير المناخ، وعينت كريستين تيلي، التي قالت إن لديها أكثر من 10 أعوام من الخبرة في سياسة تغير المناخ، للعمل مع الدول الأخرى لمعالجة أزمة المناخ.
وقال كريس بوين، وزير الطاقة وتغير المناخ، في مؤتمر صحفي في سيدني عن طلب استضافة قمة المناخ «كوب31»: «هذه فرصة، بالطبع لأستراليا لتذكير العالم بأننا عدنا، وقد عدنا إلى الطاولة الدولية».
وأضاف: «إنها فرصة للعمل بشكل وثيق مع عائلتنا في المحيط الهادي، وسنسعى للمشاركة في استضافة العرض مع المحيط الهادي للمساعدة في إثارة قضية المحيط لمزيد من العمل المناخي».
وتخلفت أستراليا عن الدول المتقدمة فيما يتعلق بعملها المناخي، إذ قاومت حكومة سكوت موريسون السابقة الضغط لوضع أهداف أكثر طموحاً لانبعاثات الكربون في قمة «جلاسكو» للمناخ العام الماضي.
ويرأس بوين وفد أستراليا لحضور قمة المناخ «كوب27» في مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، وهي أول قمة من نوعها لحكومة حزب العمال المنتخبة حديثاً، والتي تولت السلطة في مايو. كما انضمت الحكومة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان لتقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المئة.
ورحب الصندوق العالمي للطبيعة، أستراليا بسعي الحكومة للمشاركة في استضافة محادثات المناخ «كوب31».

أستراليا
المحيط الهادئ
قمة المناخ
الأمم المتحدة
الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
الرياضي
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©