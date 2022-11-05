افتتاح معلم «خت» السياحي نوفمبر الجاري

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تستعد دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة لافتتاح «خت سبا» بحلته الجديدة خلال نوفمبر الجاري، بعد أن قامت الدائرة العام الماضي بتطوير «عين خت» وترميمها وصيانتها والتي تعتبر من أهم المواقع السياحية في الإمارة.

وأكدت الدائرة أن أعمال التطوير تضمنت إعادة تصميم المبنى الخارجي لعين خت، وصيانة المنتجع الخاص بها بالكامل، وتجديد مسبح الرجال، وتوسعة مسبح السيدات لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإضافة الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال، وزيادة الرقعة الخضراء، وعليه سيبدأ الموقع السياحي «عين خت» باستقبال الجمهور والسياح خلال الفترة القادمة، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بما يوفره الموقع الطبيعي والمرفق السياحي المتكامل من هدوء وراحة ومتعة وفوائد صحية ومن مزايا خاصة لمحبي الطبيعة وهواة التصوير.

بيئة نظيفة ومستدامة

من جهة أخرى، نظمت الدائرة، ممثلة بمؤسسة إدارة المخلفات، حملة نظافة بمنطقة «مزرع»، وذلك بمشاركة عدد من طلبة التكنولوجيا التطبيقية في إمارة رأس الخيمة، وتهدف الحملة إلى تحقيق عدد من التوجهات الاستراتيجية التي تتبعها الدائرة، ومنها: ضمان بيئة نظيفة ومستدامة في الإمارة، والحفاظ على كل المناطق البرية والعامة، وإرشاد الجمهور وتوعيتهم بالطرق السليمة، وزرع روح المحافظة على النظافة العامة، ناهيك عن تحديد الأماكن التي يجب أن يتم تجميع أكياس المخلفات فيها والتقليل من المخلفات الناتجة عن طريق استخدام مواد قابلة للتدوير ويمكن إعادة استخدامها لمرات عدة، والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية لما تخلفه من أضرار على الحياة الفطرية والبرية. وأشادت دائرة الخدمات العامة بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، ونشر وتعزيز الوعي والمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، وتعزيز سلوك النظافة البيئية لدى كل فئات المجتمع، مؤكدين أن الحفاظ على البيئة بات يشكل نهجاً ثابتاً في سياسة الإمارات، ويستند إلى تراث غني بالمبادرات البيئية الخلاقة التي تسهم في تنشيط ذاكرة المجتمع وتحريك جهوده للحفاظ على البيئة، بما يحقق استدامة التنمية الإماراتية، ويجعلها نموذجاً رائداً يستفاد منه على الصعيد العالمي.