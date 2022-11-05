«جال/ أمرُك» تتعاون مع «بي تي دي آي» الإندونيسية

جاكرتا (وام)

وقعت شركة جال/ أمرُك - الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات - اتفاقية تعاون مع شركة بي تي ديرجانتارا إندونيسيا «الإندونيسية» - بي تي دي آي - تتعلق بخدمات الدعم لما بعد البيع لطائرات CN235 وN219 وNC212 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تم توقيع الاتفاقية في جناح الإمارات بمعرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022 المقام في العاصمة جاكرتا، من قبل كل من الرئيس التنفيذي لشركة جال، محمود الحاي الهاملي والرئيس التنفيذي لشركة بي تي دي آي جيتا أمبريانوان.

بموجب الاتفاقية تقوم شركتا جال/ أمرُك وبي تي دي آي باستكشاف فرص التسويق المشترك لطائرات CN235 وN219 وNC212 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما سيعملان في اتجاه إنشاء مستودعات لخدمة الصيانة والإصلاح والعمرة تستخدم لتخزين منتجات شركة بي تي دي آي، وذلك بمنشآت شركة بي تي دي آي في إندونيسيا وبالمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرُك» في أبوظبي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة جال، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية المهمة مع شركة بي تي دي آي، وقال «نحن نتطلع للعمل معاً بجد واجتهاد لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز القيمة وتوسيع العمليات الإقليمية».