الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«جال/ أمرُك» تتعاون مع «بي تي دي آي» الإندونيسية

«جال/ أمرُك» تتعاون مع «بي تي دي آي» الإندونيسية
6 نوفمبر 2022 03:05

جاكرتا (وام)

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط إندونيسيا
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا

وقعت شركة جال/ أمرُك - الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات - اتفاقية تعاون مع شركة بي تي ديرجانتارا إندونيسيا «الإندونيسية» - بي تي دي آي - تتعلق بخدمات الدعم لما بعد البيع لطائرات CN235 وN219 وNC212 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تم توقيع الاتفاقية في جناح الإمارات بمعرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022 المقام في العاصمة جاكرتا، من قبل كل من الرئيس التنفيذي لشركة جال، محمود الحاي الهاملي والرئيس التنفيذي لشركة بي تي دي آي جيتا أمبريانوان.
بموجب الاتفاقية تقوم شركتا جال/ أمرُك وبي تي دي آي باستكشاف فرص التسويق المشترك لطائرات CN235 وN219 وNC212 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما سيعملان في اتجاه إنشاء مستودعات لخدمة الصيانة والإصلاح والعمرة تستخدم لتخزين منتجات شركة بي تي دي آي، وذلك بمنشآت شركة بي تي دي آي في إندونيسيا وبالمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرُك» في أبوظبي.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة جال، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية المهمة مع شركة بي تي دي آي، وقال «نحن نتطلع للعمل معاً بجد واجتهاد لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز القيمة وتوسيع العمليات الإقليمية».

إندونيسيا
آخر الأخبار
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
الرياضي
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©