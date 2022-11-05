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شركة جال توقع مذكرة تفاهم مع «جي أم أف أيروآسيا»

شركة جال توقع مذكرة تفاهم مع «جي أم أف أيروآسيا»
6 نوفمبر 2022 03:05

جاكرتا (وام)

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وقعت شركة جال - الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات - مذكرة تفاهم مع شركة بي تي جارودا مينتينانس فاسيليتي ايروآسيا تي دي كي «جي إم إف» الإندونيسية، تهدف لبحث فرص التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بتوفير خدمات صيانة وإصلاح وعمرة وتحديث هياكل ومكونات ومحركات الطائرات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية ذات الصلة.
وتنص المذكرة على التعاون المشترك من أجل تطوير القدرات اللازمة لاستقطاب الأسواق المحلية والعالمية في مجال الطيران العسكري.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة جال، محمود الحاي الهاملي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «جي إم إف» الرائدة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.
وقال «نحن على ثقة بأن الجمع بين الموارد والخبرات التي تتمتع بها كلتا الشركتين سيقود إلى علاقات تجارية خلاقة ومفيدة والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على الخدمات التي نوفرها لعملائنا وشركائنا».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«جي إم إف» أندي فهروروزي، عن أمله في أن يؤدي التعاون مع جال كواحدة من كبريات الشركات العاملة في قطاع الدفاع بدولة الإمارات، إلى تعزيز مستوى التنافسية في شركته وإلى التوسع في خدمة الأسواق ذات العلاقة بخدمات الدفاع.

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